陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感

農夫成員陸永除咗Rap得，憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。陸永一家四口現時居住於新界複式豪宅，日前於中秋節邀請朋友到家中BBQ共度佳節，意外曝光巨大花園。從照片中看到，其花園分成兩大區域，空間超闊落，一邊擺放一張圓枱、10多張戶外椅，以及一張擺滿食物嘅長枱；另一邊則擺咗梳化及茶几。

陸永和太太Reina曾於分享生活日常期間曝光其豪宅內貌，包括主人房和客廳。其主人房空間感十足，更設大露台；客廳則配置落地玻璃，擺放咗巨型梳化、電視、鋼琴及餐枱。另外，Reina過往曾透露，每隔幾年就會跟風水搬一次屋，認為屋唔一定大就等於好，細屋風水都可以好好。

陸永和太太Reina

陸永和太太Reina於中秋節邀請朋友到家中BBQ共度佳節

陸永

陸永

農夫

