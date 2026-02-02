陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm

【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風式成長擁有高挑身材，身高已經去到身高183cm的爸爸陸永耳仔位，難怪有網民笑話：「好似同Ｃ君（另一農夫成員）一樣高啦喎」，而陸永亦搞笑回覆：「5年前已經高過」。

亦有不少網民懷念SimSim兒時可愛樣，留言話「好耐冇見sim sim ， 兩父女依然咁有火花」、「好鍾意你哋父女檔演出，好有睇頭」、「原來囡囡咁大」、「阿女好靚女」、「Sim sim 嘅笑容好可愛」及「Simsim大個左咁多啦」等等，網民一致評，似乎陸永可以撈多瓣擔任囡囡的經理人，助愛女出道。

