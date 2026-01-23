陸永與細女合體拍片搵真銀 SimSim中文能力惹熱議

現年43歲嘅「農夫」成員陸永喺2011年與太太陳莉娜（Reina）奉女成婚，婚後三年抱兩，育有大女陸一穎（Hannah）及細女陸一心（SimSim），一家四口幸福美滿。近日陸永罕有地喺社交網站上載一段與細女一齊分享牙刷產品嘅影片，由於二人久違合體拍片，隨即引起網民關注。

近日陸永喺社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式接下牙刷產品廣告影片，二人一齊拍片介紹牙刷及盲盒。喺影片中，SimSim著上紅色衛衣配上灰色棉褲，五官精緻嘅佢散發滿滿嘅青春少女感。暴風式成長嘅SimSim擁有高䠷身材，身高已經去到身高183cm嘅爸爸陸永嘅耳仔，難怪有網民笑話：「好似同c君一樣高啦wor」，而陸永亦搞笑回覆：「五年前已經高過」。另外，亦有好多網民回想起SimSim細個嘅可愛模樣及中意佢哋父女檔演出演出，留言話「好耐冇見sim sim 😍😍 兩父女 依然咁有火花🤣🤣」、「好鍾意你地父女檔演出😆好有睇頭」、「記得sim sim細個好可愛☺️」、「OMG😆😆😆父女檔好正❤️」、「Sim Sim 同爸爸一樣有喜感❤️」、「原來囡囡咁大」、「阿女好靚女」、「越大越靚女」、「Sim sim 嘅笑容好可愛😬」及「Simsim大個左咁多啦～🥹」等等。

廣告 廣告

網民除咗關注SimSim嘅身高及外貌之外，同時仲留意佢嘅中文能力，SimSim喺影片中揀選牙刷款式時，佢選擇「尖沙咀」款式嘅原因係唔識其他包裝上嘅繁體中文字；去到拆盲盒時，佢亦讀唔出「渡海小輪」，需要爸爸陸永喺隔離提醒，所以唔少網民都留言表示驚訝，例如「好surprise 竟然個女唔識睇/讀繁體字嘅廣東話」、「搞乜中文咁差」、「爸爸係唱廣東話Rap起家，個女唔識中文真係諷刺」、「唔識讀?！！！！！」及「農夫可以生出竹升妹，絕對奇蹟。」等等。

陸永

陸永

陸永

陸永

陸永

陸永

陸永

陸永

陸永

陸永

陸永

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！