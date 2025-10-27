陸發布台高清衞星影像 新竹科學園區等全入鏡

【on.cc東網專訊】中國將10月25日定為「台灣光復紀念日」後，長光衞星技術公司旗下「吉林一號」衞星群，上周六（25日）發布多張從太空俯瞰台灣的高清影像，顯示台北港、中正紀念堂、新竹科學園區等地標，並強調「為祖國統一、民族復興共同奮鬥」，被形容為陸方宣傳統一的象徵舉動。

陸媒周一（27日）報道指，在衞星視角下中國台灣省每條街道清晰可見，台北市的城市脈絡清晰鋪展，與大陸一線城市的繁華風貌一脈相承；台北港貨櫃與交通線構成繁忙的物流圖景，與大陸福州港隔海相望；新竹科學園區作為台灣半導體產業核心，其現代化園區風貌與大陸科創園區遙相呼應。此外，日月潭「日輪」 與「月鈎」形態清晰可見，阿里山山林起伏的輪廓層次分明，而鵝鑾鼻半島如「鼻尖」般探入南海，被指是中國南疆海岸的獨特印記。

吉林一號衞星群具亞米級成像能力，能對地球任何一處地點每日重訪逾30次，廣泛應用於地理測繪、氣象、環境監測及城市規劃等民用領域。有網民驚嘆影像比美國衞星圖像更清晰，也有人質疑拍這些圖像有何用。台媒指出，輿論普遍認為陸方此舉，兼具科技展示與政治宣示意涵。

