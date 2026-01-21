專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
《陽光女子合唱團》台灣票房破億掀熱話！陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌監獄歌聲唱出溫度超催淚
由林孝謙執導、呂安弦編劇的台灣電影《陽光女子合唱團》，在 2026 年初便成為了台灣的首波「票房神話」。電影由陳意涵、翁倩玉、孫淑媚、苗可麗、鍾欣凌等星級實力派演員共演，改編自韓國 2010 年神作《美麗的聲音》，截至 1 月 20 日，《陽光女子合唱團》全台票房已正式突破 1 億大關，IMDb 7.8/10 分，成為馬年春節前最具話題性的催淚作品。
電影講述一群因不同原因入獄的女性，在冰冷的鐵窗下組成合唱團的故事。陳意涵飾演的惠貞，為了保住腹中的女兒決心殺掉丈夫，後來在獄中誕下女兒芸熙，並要面臨將孩子送養的殘酷現實。這種在絕望中尋找微光的場景，透過導演林孝謙的鏡頭，將監獄題材拍出了前所未有的生命重量。加上由三度獲得金馬入圍肯定的陳意涵主演，演繹堅毅母愛，相信又再成為影后熱門人選。
本片最大的驚喜莫過於台灣國寶級影后翁倩玉的回歸。她飾演合唱團的指揮「玉英奶奶」，如同監中的大姐，用智慧與溫柔撫慰著每個人的心。玉英奶奶在戲中一邊彈琴一邊回憶過往的橋段，被網民公認為全片「最強催淚彈」。不少觀眾表示：「只要翁倩玉一開口，全影廳就開始傳出抽紙巾的聲音。」
《陽光女子合唱團》之所以能打動人心，超強的演員組合各自的演繹都相當到位，她們都在監獄裡努力贖罪，亦希望能夠有被陽光撫摸、擁抱的感覺，而當中所說的「陽光」是包括她們深愛的人。
透過音樂與歌聲，唱出真摯的母愛，惠貞的女兒雖然認不出眼前的人是母親，但惠貞看著女兒有良好撫養生活，一切都已經是美好，令她感到幸福了。
雖然是改編，但台版電影在結局細節上作了更動人的處理。相較於原版的壓抑，台版更強調「愛的傳承」。當這群穿著囚服的女性站上舞台，脫下編號重新綻放光芒時，那份純粹的感動正是此片票房破億的關鍵。電影暫時在台灣上映後已經有很高評價，香港暫時未上架，有望可以看到《陽光女子合唱團》。
