陽光房地產投資信託基金（「陽光房地產基金」） 於2025 年GRESB 房地產評估榮獲五星評級

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 10 月2日 - 恒基陽光資產管理有限公司（「管理人」）欣然宣布陽光房地產基金於 2025 年全球房地產可持續標準房地產評估（「GRESB 」評估） 榮獲最高等級之五星評級，並連續第三年取得信息披露方面的A評級。GRESB評估為房地產行業之環境、社會及管治的全球認可標準。





陽光房地產基金於 2025 年全球房地產可持續標準房地產評估（「GRESB 」評估） 榮獲最高等級之五星評級



管理人之行政總裁吳兆基先生表示：「我們感到榮幸於 GRESB 評估中獲得五星評級，在所有參與者中位列首20%。這成就為陽光房地產基金在可持續發展旅程的重要里程碑，反映管理人在環境、 社會及管治的堅定承諾，並彰顯我們在各項環境、社會及管治指標上就提升可持續發展表現的不懈努力。展望未來，我們將在穩固的基礎上繼續致力實現2030年可持續發展願景，並培育關懷及可持續發展文化以過渡至低碳經濟，為我們的持份者創造共享價值。」



GRESB 是一家以業界為主導的機構，為金融業提供標準化及已獲驗證的環境、社會及管治數據，以推進房地產資產於環境、營運及財務的可持續發展。目前，其涵蓋超過 2,200間房地產公司、房地產投資信託基金、基金及發展商，以及逾800個基礎建設基金和資產營運商，涉及的管理資產規模達 9 兆美元。





關於陽光房地產基金

陽光房地產基金（股份代號：435）為證券及期貨事務監察委員會認可，並按日期為2006年5月26日之信託契約（經修訂及重列）（「信託契約」）構成的房地產投資信託基金，自2006年12月21日在香港 聯合交易所有限公司上市，為投資者提供投資於多元化物業組合的機會。物業組合包括位於香港之11個 寫字樓及6個零售物業，可出租面積合共約1.3百萬平方呎。寫字樓物業分佈於核心和非核心商業區， 而零售物業則座落於地區性交通樞紐、新市鎮及人口稠密的市區地點。





關於管理人

陽光房地產基金之管理人為恒基兆業地產有限公司之間接全資附屬公司，其主要責任為根據信託契約完全以基金單位持有人的利益為依歸，管理陽光房地產基金及其所有資產。







