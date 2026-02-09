黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
「隊長小翼2 世界群星」2026年發售決定！參戰可玩角色數110體以上等系列最大容量
萬代南夢宮娛樂宣布將於2026年內發售「隊長小翼」家用遊戲最新作「隊長小翼2 世界群星」。
將於PlayStation 5、Nintendo Switch、Xbox Series X|S、Steam平台推出。
「隊長小翼2 世界群星」2026年發售決定！
「隊長小翼2 世界群星」是一款能以大幅超越前作「隊長小翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」的容量享受更激烈戰鬥的作品。
收錄的國家隊全22國、可玩角色超過110體、新動作超過150種。
除了前作未登場的海外隊伍外，還有本作原創的國家隊與角色大量參戰。
以對人氣角色每一格動作都講究的演出，更能體驗「隊長小翼」獨有的熱血足球體驗。
不僅是射門，傳球、盤球、鏟球、阻擋的超級動作也將登場。
能以自己的手，親身體驗選手們鬥志高昂的超級表現。
此外，在前作遊戲內樂曲中獲得好評的作曲家・牧野忠義(Spinsolfa)(@TadayoshiMakino)在本作中，將負責多達80首以上的所有BGM。
在適合「隊長小翼」、爽快且壯闊的樂曲陪伴下，盡情享受熱血足球。
「隊長小翼」原作者高橋陽一老師特別訊息公開！
配合「隊長小翼2 世界群星」發售決定，公開了「隊長小翼」原作者高橋陽一老師(@0728takahashi)的特別訊息。
發售決定紀念官方X轉發抽獎活動開催中！
⚽️═━┈┈
「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」
発売決定記念！リポストキャンペーン
┈┈━═⚽️
➤ PlayStation®︎5(CFI-2000A01)
➤ Nintendo Switch(有機ELモデル)ホワイト
が抽選でそれぞれ1名様に当たる！
応募方法：
1️⃣@Tsubasa_csgame をフォロー… pic.twitter.com/OMncZcC86E
— 「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」ゲーム公式 (@Tsubasa_csgame) February 5, 2026
「隊長小翼2 世界群星」官方X帳號 (@Tsubasa_csgame)今後將陸續公開最新資訊。
為紀念發售，正舉辦官方X轉發抽獎活動，將分別抽出一名幸運兒獲得「PlayStation 5(CFI-2000A01)」與「Nintendo Switch(OLED款式) 白色」。
期間至2026年2月11日(三)23:59止。
應募方法
追蹤「隊長小翼2 世界群星」官方X帳號 (@Tsubasa_csgame)
轉發活動貼文
實體版 豪華版本「超特裝版」「特裝版」先行預約受理開始！
除了PlayStation 5、Nintendo Switch「隊長小翼2 世界群星」實體版外，也開始受理內含「展示用迷你足球（翼對若林擊出的挑戰書足球設計）」及「隊服風T恤（遊戲原創設計）」等實體週邊的「超特裝版」「特裝版」先行預約。
「超特裝版」「特裝版」將於售完即止。
此外，也確定將實施下載版預購 / 實體版早期購入特典。
可獲得遊戲內使用的角色自訂道具，詳細將於日後公開。
超特裝版 收錄內容
遊戲本篇(實體版)
高橋陽一老師全新繪製角色細緻畫(附流水編號)
高橋陽一老師訊息卡
原創頸繩
可獲得遊戲原創BGM數位原聲帶的序號傳單
原創貼紙組
主視覺掛毯
展示用迷你足球（翼對若林擊出的挑戰書足球設計）
隊服風T恤（遊戲原創設計）
季票
終極版特典套組
主視覺壓克力立牌 (ASOBI STORE特典)
特裝版 收錄內容
遊戲本篇(實體版)
高橋陽一老師訊息卡
原創頸繩
可獲得遊戲原創BGM數位原聲帶的序號傳單
原創貼紙組
主視覺掛毯
展示用迷你足球（翼對若林擊出的挑戰書足球設計）
隊服風T恤（遊戲原創設計）
主視覺壓克力立牌 (ASOBI STORE特典)
詳細資訊請參閱「隊長小翼2 世界群星」官方網站。
◤◤
『#キャプテン翼』家庭用ゲーム最新作
「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」
𝟐𝟎𝟐𝟔年発売決定
◢◢
選手同士のスーパープレイの連続が
予測不能な試合展開を生み出す
ネオサッカーアクションを体感せよ！
公式サイト：… pic.twitter.com/91qdXVaWfd
— 「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」ゲーム公式 (@Tsubasa_csgame) February 5, 2026
ⓒ高橋陽一／集英社・キャプテン翼シーズン２ ジュニアユース編製作委員会
ⓒBandai Namco Entertainment Inc.
