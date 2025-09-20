隋棠「殘廢坐輪椅」畫面曝光 食飯爆喊嚇壞老公

【on.cc東網專訊】台灣女星隋棠2010年憑《犀利人妻》打開知名度，而日前出席改編自瓊瑤經典小說《一簾幽夢》與《窗外》的全新舞台劇《你的故事我的夢》記者會的隋棠，首次挑戰舞台劇的同時，更因坐在輪椅上崩潰嘶吼，聲音顯得嘶啞：「每次都這樣，所以他們一直在送我喉糖。」並補充平常在家不曾這樣吼小孩，是理性的「白臉」媽媽。

而隋棠亦有被導演稱讚很快就進入狀況「丟本」，隋棠則解釋自己不是第一個丟本的：「還沒開始綵排前有次我問他們怎麼辦，何時要把劇本背起來，他們都說不用擔心，不用緊張也不用背，結果第一次來綵排，少宗就丟本，他全部背起來！我傻眼，想說完了，輸人不輸陣！」此外，隋棠有時中午在家邊吃飯邊看劇本，會邊看邊落淚，有次老公Tony看到，嚇傻問她：「你怎麼了？」但後來老公回美國工作，就沒再看過她為角色崩潰模樣。

