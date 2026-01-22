專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
隋棠9個月練出封神「蜜桃臀」！這招不只練翹臀，還能有效緩解下背痛
近年健身圈常說一句話：「抗老的盡頭是增肌。」隨著年齡增長，肌肉量逐漸流失，不只代謝變慢，連骨骼密度、體態線條與日常活動力都會受到影響。增加肌肉，不只是為了好看，更能提升基礎代謝、強化骨骼與心血管功能，對延緩老化、維持健康都有關鍵作用。
今年 45 歲的隋棠，近年也將訓練目標轉向「增肌」，甚至在去年立下增肌 10 公斤的目標。成果不只沒有讓身形變厚重，反而線條更立體、整體力量感大幅提升，近期更因為封神級蜜桃臀再度掀起討論。
臀推 185 公斤！9 個月練出驚人突破
隋棠近日在社群分享練臀成果，寫下：「2026 的臀腿第一練，碰上減脂期卻意外突破臀推重量來到 185 公斤。」並感性感謝過去一年的自己，讓新的一年能以更健康的身體狀態投入家庭、工作與生活。
當網友好奇她花了多久時間練到這個程度，她回應：「9 個月。」對一般人來說，185 公斤的槓鈴臀推已屬高階重量，代表臀大肌、核心穩定度與下肢力量都達到相當水準。這不是短時間狂練，而是長期、有計畫的訓練成果。
身形變化超有感，線條更立體有力量
對比 2025 年中與今年初的身形，可以明顯看出隋棠的臀腿線條變得更加緊實、上提且圓潤。過去她的臀型本就優秀，如今在增肌後，整體比例更漂亮，也多了一種「強壯卻不粗壯」的健康感，顛覆大眾對增肌的刻板印象。
槓鈴臀推為什麼這麼有效？
隋棠主要練習的動作之一就是槓鈴臀推（Barbell Hip Thrust）。動作重點為：肩胛靠在臥推椅或長椅上，槓鈴放置於髖部，透過髖關節伸展將身體向上推起，專攻臀大肌。
這個動作不只幫助打造圓潤翹臀，也能強化核心穩定、改善骨盆控制，對於改善姿勢、預防下背不適、提升其他訓練表現都有加分效果。
初學到進階的練法建議
初學者：
先從自重臀橋開始熱身，每組 12–15 下，共 3 組，建立正確發力感覺。
進階訓練：
加入槓鈴約 20–50 公斤起跳，頂峰時刻意夾緊臀部停留 2 秒。雙腳與肩同寬、腳尖微外約 8 度，有助穩定發力。
建議每週進行 2–3 次臀部訓練，並搭配深蹲或分腿蹲等動作，避免連續多天高強度腿日，同時留意呼吸節奏與骨盆中立，才能練得久、線條也更漂亮。
在正式進入大重量訓練前，也建議先由專業健身教練協助檢視動作與發力方式，確保髖關節推動、核心穩定與脊椎排列都正確，再逐步進入自主訓練，不僅成效更好，也能大幅降低下背與關節受傷風險，讓增肌這條路走得更安全、更長久！
封面圖片來源：IG@suitangtang
更多女人我最大報導
60歲唐綺陽甩肉28公斤！除了飲控，靠「這運動」體態大逆齡！瘦回20年前窈窕好身材
減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法
ELLA陳嘉樺44歲體脂再創新低！欽點「1減肥法」引爆討論，網友實測3個月瘦16kg
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
Starbucks「小熊杯」掀全球搶購潮！eBay驚現千元炒價？更多打卡必備杯子推介：$200買到招財貓掌玻璃杯
這兩天大家的社群平台被一隻「熊」洗版了，這隻顏值極高的Starbucks Bearista玻璃杯，從歐美一路紅到香港，登錄後火速宣告全線Sold Out。這隻小熊究竟有什麼魔力，原本$228的杯子，在eBay等二手交易平台翻倍炒至近千港元？喜歡玻璃杯的朋友們也不用心急，Starbuck及其他網購平台有更多可愛的玻璃杯選擇，即看內文搶購攻略！Yahoo Food ・ 23 小時前
Canada Goose折上折五折起！$9XX買到Cap帽／藍色背心羽絨折後只需$3,223
2026剛開始，已經有許多優惠送上！網購平台FARFETCH進行折上折優惠，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至5折優惠，好多折後都平近千，非常划算！無論是天氣寒冷想入手禦寒衣物，或者準備去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的朋友，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
MUJI無印良品$98唇膏網民大讚「CHANEL平替」！CP值高、溫柔玫瑰色、水潤度高
最近在小紅書和Threads上，無印良品一款不到百元的唇膏討論度飆升！許多網友實測後驚喜發現，其妝效和顏色居然能媲美專櫃品牌，特別是色號#110藕荷冰粉，更被直接點名是CHANEL熱門#112色號的完美平替，讓它瞬間成為一眾精打細算彩妝迷的搶手目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「捨得，才能獲得」《讓一步，好事會發生》關於「讓步」日本禪僧想說的事：願意禮讓的人，人生過得更順暢｜誠品書店《閱見自己》
誠品書店選來《讓一步，好事會發生》，這本由日本禪僧枡野俊明所著的勵志書籍。書本以禪宗智慧為基礎，提供46個生活提醒，強調透過讓步、放手與寬容，創造生命空間來迎接好事。Yahoo Style HK ・ 1 天前
4款韓系「潤色護唇膏」推薦！Laka、rom&nd必收色一次看，水潤清透光澤唇
2026 韓系開架潤色潤唇膏依然是最多人的日常妝容首選！不只保濕修護，更加入潤色與光澤設計，讓乾唇、暗沉唇色也能變得水潤有氣色，素顏擦也不突兀，水潤清透的光澤唇不黏膩、不卡唇紋，日常補擦也毫無負擔。本篇精選2026韓系開架潤唇膏推薦清單，Laka、rom&nd等從滋潤度到適合膚色、推薦色一次整理，快一起往下看！Beauty美人圈 ・ 15 小時前
李亞鵬自曝被女兒封鎖「痛苦死了」！失落後才領悟：父母愛不該有附加條件
近日，李亞鵬在直播中分享父女互動，透露有時會被19歲的女兒李嫣封鎖，坦言發現時「痛苦死了」，卻也讓他對親子關係有所領悟。姊妹淘 ・ 17 小時前
紐西蘭營地遇土石流 造成多人失蹤
（法新社威靈頓22日電） 當地警方與救援人員表示，紐西蘭北部一處火山露營地在昨夜一場暴雨下，今天發生土石流事故，導致多人失蹤。法新社報導，事發地點位於紐西蘭北島，事發時土石流衝向露營區盥洗設施和數輛露營車，前一晚這裡曾下大雨。法新社 ・ 17 小時前
Stray Kids方燦FENDI男友風穿搭現身機場、戀愛感狂飆！TWICE Mina一身亮片洋裝辣秀鎖骨&美腿、粉絲直接暴動
機場即伸展台！Stray Kids Bang Chan(方燦)的低調高級感公式身為FENDI品牌大使，同時也是K-pop男團Stray Kids隊長的Bang Chan(方燦)，這次一現身仁川國際機場，立刻把「趕飛機穿搭」升級成時尚範本。這次他前往巴黎出席慈善活動《Le Gala des Pièces Jaunes》，整體造型走的...styletc ・ 18 小時前
婚後男人會偏幫老婆？從碧咸大仔延伸出來的「原生家庭」、「婆媳關係」議題：她不是你養大的，無義務先為你們著想｜周靈山《只在你心頭》
男人婚後與原生家庭疏遠，總被旁人譏笑「傻仔」，哈里王子、碧咸大仔便是例子；反之，若事事仍以原生家庭為先，又會被冠上「媽寶」之名。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
Apple 也要做 AI Pin 胸針？最快 2027 年推出，AirTag 級細部機配雙鏡頭、收音引關注
Apple 據報正研發一款以 AI 驅動嘅穿戴式胸針裝置，並被外界視為繼 Humane AI Pin 之後，又一次針對「無屏幕 AI 穿戴」市場嘅探索。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
生產倒數！汪小菲妻Mandy焦慮失眠 直播崩潰求安慰：怕痛到睡不著
汪小菲妻子Mandy（馬筱梅）近日在直播中談到自己的產前焦慮，透露已經連續一週失眠，常常到凌晨三、四點才能睡著，每天只睡3到4小時。她坦言，明知道熬夜對身體不好，卻很難控制，引起不少孕媽共鳴。姊妹淘 ・ 19 小時前
川普揚言奪島 格陵蘭發危機應變手冊
（法新社格陵蘭首府努克21日電） 美國總統川普一再揚言要從盟友丹麥手中奪取格陵蘭島，格陵蘭政府今天公布新版手冊，為民眾在領土發生「危機」時提供建議。格陵蘭政府表示，這本名為「為危機做好準備—自給自足5天」（Prepared for Crises -- Be Self-Sufficient for Five Days）的手冊，編寫工作從去年開始，起因是過去出現過持續時間長短不一的停電情況。法新社 ・ 17 小時前
鈴木仁從花男成宮一茶爆紅！ 叛逆少年到95懸疑轉型秘密！
鈴木仁，1999年夏天出生在東京，那個熱鬧的城市養成他低調卻自信的個性。血型A型的他，從小就對表演有興趣，2014年參加Amuse選秀就闖進決賽圈。Japhub日本集合 ・ 1 天前
年邁秋田犬獨留丟空繁殖場 義工救走承諾陪伴終老
【動物專訊】無良繁殖者將利益建築於毛孩痛苦之上，在無利可圖結業時，更一走了之，被當作牟利工具的毛孩慘遭遺棄。浪浪之家早前接收一隻可憐的12歲秋田犬「阿郎」，他是無良繁殖場主結業後所遺棄的100多隻狗狗之一，更慘的是當其他狗狗陸續獲救，他卻獨留在空蕩蕩的場內無人問津，甚至3天缺水缺糧。浪浪之家創辦人April不忍阿郎孤獨等死，將他救了回來，只盼阿郎的晚年能夠充滿溫暖和陽光。 April表示，該繁殖場結業後，丟下了100多隻狗狗，有熱心市民幫忙為狗狗們尋家，最終只餘下阿郎沒人問津。她引述求助人表示，當場主離開後，負責照顧狗狗們的工人因為覺得阿郎惡，不敢近身餵食，而後來工人約滿離開，阿郎已經餓了3日，情況緊急。為免阿郎慘遭餓死，April到場將狗狗救走。 她形容阿郎十分瘦削營養不良，毛髮疏落暗啞，滿臉滄桑，錯過了黃金歲月和被愛的機會，只能在冰冷的繁殖場渡過漫長的日子。她曾聯絡過負責照顧狗狗的工人，該工人指阿郎小時候很開朗經常笑，但之後變得越來越惡。 April估計阿郎是因為經常受到虐待而變成這樣，「聽說之前一舉手他就會縮起來，以為你要打他，有很大陰影。」 她希望能夠照顧阿郎終老，用愛讓他建立香港動物報 ・ 1 天前
163公分芭蕾甜心堀田真由！ 晨間劇少女變身主持天后！
堀田真由，1998年春天出生在日本滋賀縣，那裡風景如畫，但她小時候就夢想當演員。名字靈感來自媽媽偶像三田佳子，聽起來就命中注定要進圈子。Japhub日本集合 ・ 1 天前
李安將獲美國電影剪接協會年度電影人獎
【on.cc東網專訊】先後兩度奪《奧斯卡》最佳導演的台灣名導演李安將於下月舉行的Eddie頒獎禮上，獲頒「美國電影剪接協會」的年度電影人獎。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
珠海長隆橫琴灣酒店送20吋行李箱優惠｜每位$236.8起！暢玩飛船樂園／海洋王國＋送上網卡
珠海橫琴長隆國際海洋度假區內有5間各有特色的酒店，當中最高級的珠海長隆橫琴灣酒店，以海洋生態為主題，備有水上樂園「橫琴灣水世界」、海豚觀賞池、火烈鳥島等，尤其適合熱愛海洋人士入住。Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
潘瑋柏為宣云慶祝35歲生日！「愛人視角」記錄最美老婆 甜蜜留言閃爆粉絲
1月18日，潘瑋柏妻子宣云迎來35歲生日，她在社交平台分享一系列慶生照片，身穿白色吊帶裙、頭戴珠寶皇冠，氣質溫婉如童話公主。照片由潘瑋柏協助拍攝，他還在留言區邀功「我拍得真好」，甜蜜氛圍吸引不少網友關注。姊妹淘 ・ 1 天前
2026 Uniqlo必買排行榜！女裝第1名就是Threads熱議款heattech、PUFFTECH保暖外套低至$199
Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如Uniqlo最新春夏系列，有多款多巴胺服飾選擇，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
黃宗澤明明身高180cm卻慘變150cm？這3點避免「穿搭視覺陷阱」，不費力升級韓系長腿oppa
黃宗澤早憑《新聞女王2》奪得 TVB 雙料視帝，近年衣品漸趨成熟的他，昨日於深圳出席《2025時尚之夜》活動時突然失手，網民指「時裝災難」重臨，不過看來只是一時失手，尚有進步空間！Yahoo Style HK ・ 1 天前