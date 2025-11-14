隨亞股走弱 歐股收黑

黑色星期五優惠大合集！
女股神連四日大幅減碼 特斯拉狂瀉近7%
特斯拉週四 (13 日) 股價狂瀉近 7%，盤中數度跌破 400 美元，主因「科技股女股神」伍德 (Cathie Wood) 掌舵的 ARK Invest 已連續四個交易日減碼持股，加上市場等待執行長馬斯克是否會在 2025 年底前讓位於德州奧斯汀的 Model Y 機器人計程車取消安全監控員，成為影響股價的下一個重大事件。鉅亨網 ・ 21 小時前
甩拖易！甩供樓擔保難！港女為前度背負300萬巨債愁爆！
買樓時，如果借款人因入息不足﹑收入不穩定﹑債務等原因未能通過銀行入息要求，請親人或戀人作按揭擔保係常見做法。30歲女事主阿May是阿Jack的按揭擔保人，不過今年2月Jack已由戀人變成前度，但May無法單方面取消擔保人身份，在分手後仍需背負300多萬巨債，擔心隨時有破產風險。更多消息：港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？據TVB節目《東張西望》報道，May與男友Jack拍拖初期感情甜蜜，適逢Jack抽到總價約400萬的新樓，由Jack家人支付了60萬首期，但Jack入息不夠申請按揭，於是要求May向銀行簽署300多萬貸款擔保，而單位屬於Jack一人名下。誰知後來感情生變，May與Jack分手，Jack展開報復，以借款人身份單方面向銀行申請取消了May的高息戶口，但堅持不肯取消May的擔保人身份。May擔心Jack萬一有一日無法還款，自己需要負責供樓，但單位並無自己名。May與記者上門理論，Jack稱由於單位價格下跌，現在若取消擔保，需要抬錢上會，自己無力負擔。May提28Hse.com ・ 10 小時前
中芯國際警告：記憶體大缺貨 衝擊明年汽車與手機生產
中芯國際 (0981.HK) 警告，記憶體短缺可能在 2026 年限制汽車與消費性電子產品的產量，正值各大晶片商優先把產能留給英偉達 (NVDA) 之際，恐成為新的瓶頸。鉅亨網 ・ 12 小時前
《市評》恒指跌500點 北水轉淨流入近129億 阿里及京東受壓
恒指連升四日(累升831點或近3.2%)後，今日(14日)向下。美股道指隔晚(13日)跌1.7%，納指下滑2.3%。三藩市聯邦儲備銀行行長戴利指現判斷美聯儲局是否會在12月減息仍為時過早。據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch利率期貨工具顯示，12月減息機會49.9%(一周前機會率66.9%)，撰文之時，美國2年期債券孳息處於3.589%，美國10年期債券孳息升至4.306%，撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.587%，美國10年期債券孳息升至4.129%，美匯指數升至99.22。道指期貨最新跌27點或0.06%，納指期貨最新跌91點或0.37%。內地公布「三頭馬車」數據，內地10月規上工業增加值按年增4.9%(市場預期升5.5%)、10月零售銷售按年增2.9%(市場預期為2.7%)、10月固定資產投資(年初至今)按年計算下降1.7%(預測為-0.8%)。上證綜指今日跌39點或0.97%或收3,990點，深證成指跌1.9%，內地創業板指數跌2.8%，滬深兩市成交額共近1.96萬億元人民幣。 恒指低開412點見26,660點，其後反覆下跌，尾市曾跌537點一度低見26,535點AASTOCKS ・ 9 小時前
美股日誌｜三指數大跌納指挫2.3% 比特幣再失10萬關
美股顯著下跌，三大指數見一個月以來最大跌幅，受科技股拖累，納斯達克指數重挫近2.3%，一度跌穿50天移動平均線，道瓊斯指數連續兩日創新高後，跌近800點收市。市場對聯儲局12月的減息預期降温。比特幣隨科技股大跌，再失守10萬美元大關。Yahoo財經 ・ 20 小時前
砸錢拚AI卻延長折舊年限？科企盈利起疑
大型科技公司的獲利能力一直是支撐高估值的重要因素，但市場開始重新評估這些數字的可靠性。知名投資人、《大賣空》(The Big Short) 電影原型貝瑞 (Michael Burry) 本周在社群媒體上提出警示，指出包括 Met鉅亨網 ・ 5 小時前
新世界洽投資者注資傳陷僵局
債務壓力沉重的新世界發展（0017.HK）早前完成882億元的巨額銀行貸款再融資，本月初再提議大幅「削髮」換債，以改善債務到期結構，惟股權融資方案仍欠奉。彭博昨天報道，新世界大股東鄭氏家族與潛在投資者之間的談判陷入僵局，突顯這間負債纍纍的公司尋求獲得急需資金有難度。報道引述知情人士稱，雙方僵持在鄭氏家族願意出讓多少控制權以換取注資的問題上，這可能徹底斷送達成交易的機會。信報財經新聞 ・ 2 天前
《美股》道指收跌797點 納指挫2.3% 特斯拉挫逾6%
美國聯邦政府結束史上最長停擺，隨後科技股再度遭拋售，美股周四大幅下挫。道瓊斯工業平均指數高位回落，以接近全日低位收市，跌797點或1.7%，報47,457點；納斯達克綜合指數收挫536點或2.3%，報22,870點。標普500指數低收113點或1.7%，報6,737點。 大型科技股普遍大幅下跌，特斯拉(TSLA.US)挫6.6%，英偉達(NVDA.US)跌3.6%，Alphabet(GOOG.US)、亞馬遜(AMZN.US)跌近3%，微軟(MSFT.US)跌1.5%。蘋果(AAPL.US)、Meta(META.US)則表現相對穩定。 迪士尼(DIS.US)第四財季盈利增長1.6倍，但傳統電視業務拖累營收，未達市場預期，股價下跌7.8%。 比特幣價格跌至9.8萬美元水平，加密貨幣概念股應聲下挫，其中比特幣大戶MicroStrategy(MSTR.US)跌逾7%，Coinbase(COIN.US)亦挫6.9%。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
《市評》阿里領漲大市 北水轉淨流出逾35億 騰訊季績優預期
受阿里巴巴(09988.HK)午後升勢帶動，恒指全日倒升近0.6%。市場期待美國政府歷史上最長的停擺或將結束，美股道指及納指隔晚各升0.7%及跌0.3%，撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.574%，美國10年期債券孳息處於4.079%，美匯指數跌至99.16。今早時間，美國總統特朗普簽署臨時撥款法案，美國聯邦政府結束停擺，道指期貨最新升50點或0.1%，納指期貨最新跌13點或0.05%。人民幣即期突破7.1關收升213點報7.0959兌一美元，上證綜指今日升29點或0.73%或收4,029點，深證成指升1.8%，內地創業板指數升2.6%，滬深兩市成交額共2.04萬億元人幣。人行收市後公布10月M2貨幣供應按年升8.2%(市場預期升8.1%)、首十月新增人民幣貸款14.97萬億人幣(市場料15.25萬億人幣)、首十月社會融資規模增量30.9萬億人幣(市場預期31.255萬億人幣)。 港股今日先跌後回升。恒指低開143點，早市曾跌189點低見26,733點，午後受阿里(09988.HK)升勢帶動下，大市曾倒升266點一度高見27,188點，全日升150點或0.6%，收27,073點，連升AASTOCKS ・ 1 天前
官員放鷹減息成疑？金價瞬間回軟
根據《路透》報導，金價周五 (14 日) 震盪走低，美國聯準會 (Fed) 官員釋出偏鷹訊號，讓 12 月降息可能性再度蒙上陰影，不過在全球經濟不確定性升溫的支撐下，金價本周仍可望收漲。鉅亨網 ・ 7 小時前
《港股》恒指全日跌500點 京東挫6% 車股沽壓重
美國聯邦政府結束史上最長停擺，隨後美聯儲局官員「放鷹」，令美股及科技股受壓。港股今早開市已失守二萬七關，恒指低開412點見26,660點，其後反覆下跌，尾市曾跌537點一度低見26,535點，全日收報26,572點，跌500點或1.8%，終止連升四日勢頭；國指跌201點或2.1%，收報9,397點；恒生科技指數跌168點或2.8%，收報5,812點。大市全日成交總額2,327.88億元。 騰訊(00700.HK)第三季non-IFRS純利升18%至705.51億人幣勝預期，股價全日下滑2.3%收641元。嗶哩嗶哩(09626.HK)第三季non-GAAP純利按年升2.3倍至7.87億人幣，股價收跌1.8%。 京東(09618.HK)股價下挫6%收報116.9元，公司第三季非美國通用會計準則淨利潤按年跌56%至58億人幣勝預期，但券商野村引述京東管理層指2025財年京東零售收入將增長約10%，京東零售營業利潤將增長近20%，這意味今年第四季收入及營業利潤將分別按年下降約5%與23%，市場原先預期京東零售第四季收入按年增長約5%，營業利潤增長約10%。 同系京東健康(06618.HK)第三AASTOCKS ・ 10 小時前
《大行》騰訊(00700.HK)投資評級及目標價(表)(更新)
騰訊(00700.HK)將於今日(13日)公布今年第三季業績，受惠長青遊戲《王者榮耀》、《和平精英》、《穿越火線》穩健表現，以及《三角洲行動》表現強勁(9月每日活躍用戶超3,000萬，較7月升50%)、國際遊戲業務受Supercell旗下遊戲等因素推動遊戲收入增長，以及人工智能驅動廣告升級及收入增長，本網綜合12間券商預測，騰訊2025年第三季非國際財務報告準則淨利潤料介乎652億至688.95億元人民幣，對比去年同期598.13億元人民幣，按年增加9%至15.2%，中位數670.29億元人民幣，按年增加12.1%。 綜合6間券商預測騰訊2025年第三季淨利潤介乎558.57億至588.91億元人民幣，對比去年同期532.3億元人民幣，按年增加4.9%至10.6%，中位數573.89億元人民幣，按年增加7.8%。市場關注騰訊遊戲及廣告業務增長前景，包括遊戲業毛利率表現，因《三角洲行動》可能因IP分成、大規模創新營銷活動導致毛利率較低、並留意非支付類金融科技業務及電商服務費的毛利率改善，投資者亦聚焦騰訊雲收入增長、在人工智能的資本投入、營運策略(特別是混元模型、微信生態系統在長期AI方面AASTOCKS ・ 1 天前
《大行》中銀國際列出「南向資金」今年以來活躍交易股份名單(表)
中銀國際發表報告指，截至2025年11月11日，南向資金今年以來淨流入12,147億元人民幣(按年升109%)，大幅高於去年同期的5,810億元人民幣。南向資金對改善香港股市投資氣氛及選股思路發揮關鍵作用，多年來，內地相關企業在港股市場逐漸佔主導地位。根據港交所資料，截至2025年10月底，內地相關企業市值佔港股總市值80.59%，成交額佔90.97%。截至2025年11月11日，今年南向資金佔港股日均成交額23.6%，高於2024年的17.3%、2023年的14.1%及2022年的11.8%。 該行預計2025年南向資金淨流入將達1.3萬億元人民幣。展望未來，預計內地投資者透過南向資金對港股的強勁需求將在第四季維持，主要因高質量科技/高端製造板塊選擇增多、港股估值吸引及高股息率，內地與香港股票通將是長遠推動港股估值重估的關鍵動力。 該行列出「南向資金」今年以來活躍交易(Actively-traded)股份名單(截至11月11日)： 股份│淨買入│今年以來股價變幅 阿里巴巴-W(09988.HK)│1,573.08億港元│+97.9% 美團-W(03690.HK)│637.61億港元│AASTOCKS ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前
接受置換還是拒絕置換 新世界發展債券持有人面臨囚徒困境
【彭博】— 新世界發展的關鍵債券置換計畫，令其債券持有人陷入了經典的囚徒困境：他們的最佳選擇取決於其他人怎麼做。Bloomberg ・ 1 天前
日本晶片業兩樣情：AI訂單旺翻天、車用需求慘陷低迷
在人工智慧熱潮帶動下，日本科技業本季財報表現優出預期，AI 資料中心需求暴增，促使晶片製造商與設備供應商紛紛上修展望。反觀車用半導體市場，表現低迷且面臨巨大壓力。 MSCI 日本資訊科技指數中多數公司都已公布財報，超過四分之三的公司表現優於分析師預期，這個比例在更廣泛的 MSC鉅亨網 ・ 16 小時前
比特幣跌破10萬美元 熊市席捲加密貨幣市場
【彭博】— 受新一輪避險情緒和科技股拋售拖累，比特幣周四跌破10萬美元大關。Bloomberg ・ 21 小時前
大茶飯│耀才要下年才發圍（青冰）
根據耀才證券從年頭至今的日均市值，約有125億元，如果在年底前維持在此水平，在下年2月恒生綜合指數半年檢時，將會被納入，換言之3月初便可加入港股通，北水可正式流入。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
〈美股盤後〉降息機率驟跌 道瓊下殺近800點 三大指數均創逾一個月最慘日
美股週四 (13 日) 暗夜降臨，科技股殺聲隆隆，投資人對未來利率政策的預期轉弱，聯準會 12 月降息機率跌破 50%，加劇主要指數跌勢。鉅亨網 ・ 21 小時前
今日我咁睇｜阿里短期跌至支持 短期或有反彈 惟恒指仍受制27000點｜小編苟豪
1. 昨日美股表現一般，AMD表現強勁但未帶起全體芯片股，道指探頂但納指仍要報跌，反映投資情緒仍然一般，追落後...BossMind ・ 1 天前