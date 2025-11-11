鳳凰｜一號風球今日日間維持
隱世女DJ何佩瑜Cantopop Party狂熱玩Remix 望為張國榮搞70歲生日派對
近期全港熱爆的Cantopop Party，殺出索爆女DJ！說的是一向有型格嘅何佩瑜（Jeana），原來她暗藏打碟技能，並已經悄悄現身好幾場Party客串做DJ，跟大班樂迷癲埋一份！
提起去Cantopop Party，Jeana即刻眼仔碌碌，「之前特登去聽Beat Friday嘅Cantopop Party，氣氛真係好正！全場一齊大合唱，好似去咗巨型K房咁。啲歌都係香港頂尖金曲，好多回憶湧返晒出嚟，好似時光倒流返番八、九十年代，可以放低壓力盡情跳。」
Jeana現身Party做DJ打碟並非玩玩下，原來已經有十年功力！「十年前已經學咗，都演出過幾次，所以今次pick up返都唔算太難。」問到忽然玩打碟原因，她一面滿足地說：「做DJ可以同大家分享自己鍾意嘅音樂同Remix，見到大家跟住跳真係好有滿足感！我平時喺屋企同朋友聚會都會客串DJ㗎！」
提到打碟蝦碌事，Jeana邊笑邊說：「Halloween嗰次我想用《半斤八兩》壓軸，仲用mic同觀眾講：『以下呢隻歌大家都識……』點知播出嚟竟然係《皇后大道東》！哈哈，我笑到停唔到，居然記錯歌名！不過好彩《皇后大道東》大家都識跟住唱。」講到做DJ跟台下觀眾的分別，Jeana即刻認真mode，「做觀眾可以完全放鬆盡興，但做DJ就會有種責任感。做DJ嘅開心係嚟自觀眾嘅反應，見到佢哋玩得開心，我自己就跟住開心。」
身為張國榮多年fans的Jeana透露機緣巧合下，認識了一班張國榮的fans，眾人打算明年為偶像舉行「70歲生日會」，「我會負責打碟，打晒佢所有金曲，粉絲們都可以點歌，希望可以為偶像盡少少力啦！」
