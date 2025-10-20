三號風球至少維持至周二下午 6 時
隱婚偶像玩弄粉絲感情內幕！ 60萬迪士尼變殺人危機前奏！
隱婚偶像玩弄粉絲感情內幕！ 60萬迪士尼變殺人危機前奏！
迪士尼魔法變成夫妻約會的尷尬派對
哎喲，這故事聽起來像壞掉的童話！日本地下女偶像遠月とうか（本名工藤らるな），今年4月讓粉絲ニノ花60萬日圓（約港幣3萬），贏得「獨家迪士尼約會」特典。
ニノ在X上PO滿滿合照，兩人影子拼成愛心，笑鬧間像真愛粉紅泡泡，寫道：「像灰姑娘魔法，永遠解不開！」😍 誰知10月10日，ニノ長文爆料：
同行那個「工作人員」原來是她的老公！他還得付三個人票錢和飯錢，瞬間從男主角變成電燈泡。X上瞬間炸鍋，rポスト破萬，網友直呼：「這NTR劇情太狠，誰才是第三者？」
從甜蜜幻想到崩潰告別的黑色轉折
ニノ追她四年，砸了500萬日圓支持，從Lilyscale團體到她單飛當グラビア和コスプレ女孩。約會那天，嚴格「助理」守著，不准碰手，比心時還得小心指甲，ニノ當時以為是職業禮儀。
結果真相大白，他怒吼：「我變成他們夫妻的迪士尼陪玩？」😂 長文裡，他坦言半年來想死念頭不斷：「如果殺人不犯法，我會在她面前結束一切。」最後在中秋那天（10月10日，發音像她名字）宣佈退坑：「祝你幸福，謝謝回憶。」這自白像場心碎直播，粉絲讀完鼻酸。
女偶像的低調已婚與多重身份迷霧
遠月とうか，栃木縣出身，155公分，C罩杯纖細身材，90年代後半生，O型血。她2018年以遠藤とうか出道，2021年加入Lilyscale當紫色成員，
2023年出DVD《もう一人の私》，拍FLASHグラビア和コスプレ。2025年4月轉フリー，愛K-POP、動漫、桑拿，逛神社和咖啡廳，吃馬卡龍和カヌレ。
X @touka_aji 有5.5萬粉絲，哈希#遠い月が綺麗ですね。但隱婚傳聞不是頭一遭，之前團體活動就短命，疑似家庭因素。現在她沒回應，貼文刪光，經紀公司Lilyscale也閉嘴。🤫
網上風暴兩極：同情 vs. 現實鞭策
事件一爆，X和論壇熱議如火！同情派喊：「隱婚賣戀愛體驗，簡直詐騙！」有人說：「60萬換來夫妻秀恩愛，太黑心。」反方則戳粉絲：「ガチ戀本來就危險，花錢買幻想，怪誰？」😏
這不只個人糾紛，還戳中偶像文化的痛點：界線模糊，情感變商品。ニノ的長文rポスト破萬，引來「人間不信」浪潮，但也有人勸：「退坑是好事，現實比迪士尼真實。」
類似悲劇的陰影：直播借錢案的血腥結局
這事聽來荒唐，但日本娛樂圈類似慘劇不少！今年3月11日，直播主最上あい（真名佐藤愛里，22歲）在高田馬場街頭直播「山手線徒步一周」時，被42歲高野健一刺30多刀，當場死亡。
佐藤欠他251萬日圓，從2019年遇見就借錢不還，失聯後高野追蹤直播定位，忍不住下手。😱 警方調查顯示，她是單親媽媽，經濟困窮，欠款來自消費者金融和粉絲貢獻。
事件後沒葬禮，家人疏遠，朋友嘆：「那場活動若沒做，她或許還活著。」這案子像鏡子，照出虛擬情感的金錢陷阱，一旦爆煲，後果血淋淋。
偶像戀愛遊戲的隱形紅線危機
從迪士尼到街頭，這兩事件戳破了「推し活」的泡泡：粉絲真心換來假象，界線一破，就成心碎或更糟。業界人士點頭：「隱婚OK，但賣戀愛假象，可能踩誤導商業線。」
遠月事件還沒完，ニノ的絕望長文像警鐘，提醒大家：幻想雖甜，現實可咬人。
Japhub小編有話說
哈哈，這迪士尼NTR劇情，簡直比遊戲還狗血！但說真的，追星要理智點，花錢買快樂，別讓它變心痛。下次約會記得問清楚，免得當電燈泡～
