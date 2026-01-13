隱形眼鏡佩戴者慎防「棘變形蟲角膜炎 」 每年達2.3萬宗 原蟲鑽入角膜嚴重可致失明︱Yahoo

【Yahoo健康】佩戴隱形眼鏡雖然為日常生活帶來便利，但若清潔或使用習慣不當，可能感染罕見且具致盲風險的寄生蟲眼疾。這種名為棘變形蟲角膜炎（Acanthamoeba keratitis）的疾病主要影響隱形眼鏡佩戴者，患者會遭受劇烈疼痛，嚴重者甚至會永久失去視力。

棘變形蟲是一種肉眼看不見的單細胞生物，普遍存在於水源及土壤之中。西班牙拉拉古納大學寄生蟲學教授 Jacob Lorenzo-Morales 表示，原蟲會黏附在角膜表面，若角膜上皮細胞出現傷口，原蟲便會鑽入角膜內部。雖然此疾病相對罕見，但在 2023 年針對 20 個國家的數據顯示，全球每年有超過 23,000 宗病例。在感染者當中，約 85% 至 95% 均為隱形眼鏡佩戴者，原因是鏡片可能導致角膜出現微小傷口，或令原蟲被困在鏡片與眼球之間，進而侵蝕角膜組織。

One healthy and diseased female eye in blue.

容易誤診 病人失明2個月

據《CNN》報道，居住在拉斯維加斯的 33 歲女子 Teresa Sanchez 約 4 年前在墨西哥接受醫療程序後感到右眼不適，起初以為只是鏡片破損或眼乾，但情況持續惡化。她稱「房間內不能打開百葉窗，因為光線會引發眼部劇烈疼痛。」她在 3 個月的誤診後，才確診患上棘變形蟲角膜炎。

另一名 20 歲女子 Grace Jamison 在 5 月前往多米尼加共和國期間，因佩戴隱形眼鏡洗澡而染病。由於起初被誤診並使用類固醇藥水，導致 Jamison 在一星期內失明，並維持了約 2 個月的黑暗生活。

原蟲會黏附在角膜表面，若角膜上皮細胞出現傷口，原蟲便會鑽入角膜內部。 (Photo by: CDC/IMAGE POINT FR/BSIP/Universal Images Group via Getty Images)

治療過程長達數月甚至數年

由於棘變形蟲角膜炎的徵狀如紅腫、流淚及異物感，與紅眼症或皰疹性角膜炎極為相似，醫護人員容易誤診。帕西菲克白內障與激光研究所視光醫生 Paul Barney 認為，如果不及時診斷並採取積極治療，寄生蟲會將角膜視為食物來源，造成組織受損並導致永久喪失視力。治療過程通常長達數月甚至數年，患者需頻繁滴用具強烈痛楚感的藥水。

專家建議，要降低感染風險，佩戴者必須使用市售或處方護理液，不應用清水代替；鏡盒內的護理液亦應每日更換。

此外，在接觸鏡片前應徹底洗手並擦乾，並避免戴著睡覺，以減少乾澀、刺激及擦損，以及細菌或寄生蟲被困在鏡片與眼睛之間的風險。專家亦提到，日拋鏡相對月拋鏡可降低感染風險；如無法避免水上活動，可考慮改戴眼鏡或使用有度數泳鏡。