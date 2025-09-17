隱形鐵窗安全美觀 信義房屋：住宅防墜主流

▲信義居家指出，隱形鐵窗正以符合法規、不突出外牆、不妨礙逃生的優勢成為住宅防墜的新主流。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 都市住宅以中高層樓房為主，居家安全中的防墜設施視成為不可忽視的考量。特別是有十二歲以下幼童、六十五歲以上長者，及飼養寵物的家庭，更需謹慎規劃，避免墜落意外發生。過去常見的突出式鐵窗，雖能帶來心理上的安全感，卻因破壞建物外觀、妨礙逃生而被法規排除在合法範圍之外。信義居家觀察市場趨勢指出，隨著法規與美學並重，隱形鐵窗正以符合法規、不突出外牆、不妨礙逃生的優勢成為住宅防墜的新主流。

隱形鐵窗以不銹鋼索與鋁框組成，常被稱作「隱形窗」、「防墜窗」、「鋼索窗」或「兒童防護窗」。其設計以直徑僅1.8～2.1毫米(mm)的細緻鋼索緊密排列，貼合窗框或陽台邊緣，符合不突出外牆的法規要求，因而合乎《公寓大廈管理條例》第八條規範，且相較傳統鐵窗厚重而突兀的結構，隱形鐵窗的外觀近乎透明，既能維持建築美感，也不會影響採光與視野。

安全性上，隱形鐵窗可在遭遇急難時迅速應變，住戶可透過專用逃生鉗迅速剪斷鋼索，在火警等緊急狀況下緊急逃生，亦可加裝警報器，當鋼索遭外力破壞時立即發出警示，並能獨立運作或連結保全系統集中管理。此外，隱形鐵窗的間距可細至2.5公分，不僅能防止孩童或寵物意外墜落，更能阻擋禽鳥類飛入，保持陽台衛生整潔。

在價格方面，信義居家表示，隱形鐵窗的安裝費用依鋼索間距不同、鋼索線材的材質與顏色而有所差異，目前2.5公分間距與5公分間距的行情，分別約在每才280元與388元以上，相比之下，傳統鐵窗的價格介於每才200元至550元之間，兩者費用差距並不大，隱形鐵窗卻能同時兼顧安全與美感，符合現行法規，是大樓與高樓層住戶的理想防墜設施選項。

信義居家指出，隱形鐵窗的堅固度不亞於傳統鐵窗，並兼具安全、美觀、合法，信義居家也引進合法經營的隱形鐵窗廠商，打造從事前完整諮詢、專業施工、完工後嚴格驗證與售後服務的服務流程，協助住戶在法規框架內提升居家安全，並重新定義住宅防墜設施的美好樣貌。

信義居家隱形鐵窗服務：https://livinglife.com.tw/service/nvisible-grille

