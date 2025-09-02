隱於台灣南投竹林的「粽子」小竹屋，由范承宗以竹編出幽玄之美

台灣南投縣鹿谷鄉的竹林登山步道間，靜靜佇立著一座由藝術家范承宗（Feng Cheng Tsung）打造的小竹屋，彷彿兩片竹葉輕覆於掌心，將藝術裝置溫柔嵌入自然懷抱之中。



這座竹屋來自范承宗的《小竹屋計劃：粽子》（Bamboo Cabin Plan: Sticky Rice Dumpling），是他以竹為主要材料，將包粽子時「竹葉承餡」的手勢轉譯為建築意象。竹片彎曲排列，側邊微掀為窗，引入林間光影；屋體與地面之間留有空隙，增添漂浮輕盈之感，也成為旅人盤坐、午憩或野餐的場所。

范承宗將「竹葉承餡」這個細微的過程轉化為建築形式，他將許多竹片整齊排列，並彎曲形成包圍的空間，在中央局部掀開翹起的一小片，成為小小的窗戶。架高的木地板產生與地面的間隙與陰影，使整座小屋看起來更加輕巧可愛。小竹屋以食物的包裹形式為起點，當人們進入這顆巨大的粽子，就像是身在手心與竹葉之中，被飲食文化、美味記憶與天然材料包圍。



「粽子」屋頂上覆以兩片琥珀色手工防水燈板，表面特殊處理，讓射入光線展現如糯米油潤的質感與色澤，為空間注入溫暖與美味的感官聯想。



范承宗的小竹屋，不僅是旅人歇息的空間，更是傳統與現代、工藝與自然對話的詩意場域。

范承宗長年耕耘於傳統包裹技藝的當代詮釋，讓裝置作品融入自然環境，並藉此反思文化工藝之美。他以現代設計手法傳遞台灣工藝精髓，吸引國際頂尖品牌關注。2017年於日月潭創作的《筌屋》（Fish Trap House）系列，曾為法國名牌Cartier重新詮釋Trinity經典設計；西班牙精品LOEWE也邀請他為店面空間創作，將「竹編魚筌」的在地智慧化為國際語言。

Photos: © Cheng Tsung FENG

