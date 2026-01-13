雀巢兩個服務中心運作 市民退回受污染批次奶粉(謝欣桐報道)

【Now新聞台】雀巢公司回收一批懷疑受污染的能恩和惠氏嬰幼兒配方奶粉。截至周一下午五時，衞生署接獲26宗嬰兒食用配方奶粉後懷疑不適個案，調查後並無發現涉及蠟樣芽孢桿菌毒素的食物中毒。有家長到服務中心退回奶粉。

買了相關批號配方奶粉的市民，即日起亦可到分別位於銅鑼灣軒尼詩道及尖沙咀山林道的專屬服務中心，處理回收和退款。中心門外貼有告示，要求消費者要先填寫網上表格，登記個人資料及需要回收的產品和數量等。

廣告 廣告

陸續有人帶同多罐奶粉過來回收，並指雖然未發現家中嬰兒進食奶粉後身體不適，但為安全起見都會退貨。

林先生：「現在仍有奶粉食，有人給了兩罐其他批次，仍有奶粉食、未轉奶。(會否也有擔心？)也沒有，都已經食了，擔心也白費，現在也未發生事。」

服務中心稱，每單退換上限是24罐，若超出數量，則需自行聯絡雀巢客服。

雀巢上周二起自願回收22個批次懷疑受蠟樣芽孢桿菌污染的奶粉，設69條熱線等回應查詢。市民同時可到藥房屈臣氏和萬寧等無單據退款和回收。

#要聞