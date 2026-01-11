雀巢回收停售多一批疑含菌能恩奶粉 藥房總商會稱涉480罐 大部分仍未出售(何泳薇報道)

【Now新聞台】雀巢公布回收及停售多一批懷疑含菌的能恩嬰兒奶粉，至今共22批奶粉要回收。港九藥房總商會估計，業界已協助回收逾三千罐奶粉，而新一批有問題奶粉涉及約480罐，相信大部分仍未出售。

多一批雀巢能恩嬰兒配方奶粉需要回收，大圍這間藥房仍有存貨。負責人兼港九藥房總商會理事長林偉文稱，會直接退回供應商。

港九藥房總商會理事長林偉文：「我們昨晚與供應商溝通，其出貨紀錄總共流出香港市面不超過80箱，一箱6罐，數目都很少，這80箱不是全部流出市面。陸續也有些內地顧客自己不來，也委託朋友過來處理，所以就算內地買到這批次奶粉，我們一樣都會做退貨服務。」

他估計，業界協助回收超過三千罐早前公布的涉事21個批次能恩及惠氏ILLUMA嬰幼兒奶粉，相關奶粉在市場佔有率不高，相信不影響整體奶粉供應。

而最新回收的奶粉批次是德國產能恩啟護1號配方，2027年6月16日到期。公司稱，個別原材料可能存在源自微生物、蠟樣芽孢桿菌的物質，審慎起見決定回收，消費者可帶同產品在購買處退貨，或周二起到位於尖沙咀及銅鑼灣的雀巢營養品專屬服務中心回收及退款。

食安中心表示，至今抽檢市面配方奶粉的樣本結果皆為滿意，暫無錄得與奶粉有關的食物中毒個案。

立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「抽查當然更加理想，這菌是比較難完全消滅的菌，要將煮食達100度或以上，維持6分鐘或以上，才能減少孢子和細菌含量。這件事首先會在食物安全委員會討論，若委員會覺得有需要，都會提交大會討論。」

食安中心呼籲市民，不要讓嬰幼兒食用受影響批次的產品，若發現嬰幼兒食用產品後不適，應盡快求醫。

#要聞