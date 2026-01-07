雀巢回收部分批次奶粉 指出於預防考慮 至今無收到任何不適報告

【on.cc東網專訊】食物安全中心昨日(6日)呼籲市民不要食用21個批次的嬰幼兒配方奶粉。相關產品涉及雀巢能恩的6個批次嬰幼兒配方奶粉，原產地德國和瑞士。其餘15個批次奶粉來自惠氏營養品，原產地同樣是德國和瑞士。中心指雀巢公司在歐洲部分地區自願預防性回收個別批次的嬰幼兒配方奶粉，因為個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌的物質。

雀巢營養品在網頁回應稱，對於是次行動給家長、照顧者及客戶帶來的任何困擾或不便，深表歉意。是次回收是出於預防考慮，因為在相關批次所用的某供應商原料中，可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的物質。

雀巢營養品表示，截至目前為止，沒有收到與相關產品有關的任何不適報告。出於高度謹慎，雀巢營養品決定根據嚴格的產品品質與安全管理規範，進行是次自願回收。如消費者已購買以上特定批次之產品，應暫停使用，並可帶同產品（完整或已開啟)直接退回購買處，以安排退款。是次自願回收範圍以外的所有其他產品及同類產品的其他批次均可安全食用。

