雀巢回收 21 批次嬰幼兒奶粉 包括雀巢能恩及惠氏 ILLUMA 或含蠟樣芽孢桿菌物質（附批次名單）︱Yahoo

【Yahoo健康】食環署食物安全中心今日（6 日）表示，正積極跟進雀巢公司在歐洲部分地區自願性回收個別批次嬰幼兒配方奶粉的事件，相關產品的個別原材料可能含有源自微生物蠟樣芽孢桿菌的物質。中心在早前接獲通知後已即時展開調查，並聯絡包括雀巢香港有限公司在內的本地進口商及零售商。

根據雀巢香港提供的最新資訊，共有 21 個批次的嬰幼兒配方奶粉可能使用了相關原材料，為了謹慎起見，該公司已主動將受影響產品停售及下架，並啟動預防性回收程序。

中心發言人表示，雀巢香港目前正回收受影響產品，市民若有疑問，可於辦公時間撥打熱線 2599 8874 查詢。

蠟樣芽孢桿菌廣泛存在於自然環境中，若食品在製作或貯存過程中衞生欠佳，便會導致細菌繁殖。部分菌株會在食物中產生耐熱的致吐毒素，人體若攝入過量細菌或毒素，可能出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。

發言人呼籲，家長停止讓嬰幼兒食用受影響批次的奶粉，若嬰幼兒食用後感到不適應立即求醫。同時，業界應馬上停止供應或出售相關批次的產品。中心已經將事件通知相關部門及業界，並會持續跟進及採取適當行動。

相關 21 個批次的嬰幼兒配方奶粉的詳細產品資料

