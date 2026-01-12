雀巢奶粉回收︱7個月大嬰疑食ILLUMA涉事批次嘔吐留院 父：想不到最貴奶粉出事︱Yahoo

藍先生的兒子食用了需要回收批次的奶粉。(受訪者threads圖片)

【Yahoo新聞報道】雀巢奶粉疑受污染，個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌物質，生產商展開自願回收。本港懷疑有一名嬰兒食用後不適，出現肚瀉、發燒、嘔吐，現正在醫院留醫。

事圭藍先生接受《Yahoo新聞》查詢時表示，1月3日在萬寧購入涉事的ILLUMA 奶粉，7個月大的兒子食用了數日後，總共約9餐奶後，開始出現不適肚瀉，大便呈水狀，於是在周六(10日）到診所求醫，最初以為是天氣轉冷導致傷風感冒。後來有朋友提起ILLUMA回收，核對下才發現食用了涉事奶粉。

發燒求醫 已報食環

當日孩子的情況轉差，開始出現發燒，於是藍先生帶孩子到醫院求診。然而，醫院方面抽血檢查未能確定體內的細菌，暫時無法針對性處方。藍先生引述醫院指，已經聯絡食安中心，要由政府化驗所化驗，需時將3至5個工作天。現時對嬰兒使用消炎藥、抗生素等進行治療。

家長：買了最貴奶粉 希望安全

藍先生表示，已經買了最貴的奶粉，希望得到安全和信任，想不到都會出事，而他打算保存涉事奶粉作為證據，不會交回給生產商。現時小朋友的精神狀況欠佳，缺乏安全感，需要大人抱住才能睡得著。他坦言現時唯一能做的只有等待報告，心裡非常難受。

廣告 廣告

食安中心上周二(6 日)呼籲市民不要食用21個批次嬰幼兒配方奶粉，指雀巢公司歐洲部分地區自願預防性回收，個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌物質。到周六公布另一批次嬰幼兒配方奶粉疑可能曾使用相關原材料，已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。

截至周五(9 日)，食環署接獲至少18宗懷疑與嬰幼兒配方奶粉產品有關的投訴和查詢 ，包括一宗沒有提供聯絡資料的匿名投訴。

需要回收的奶粉批次。

需要回收的奶粉批次。

生產商雀巢開設服務中心，消費者明日(12日)起到中心辦理相關批次產品的回收及退款。

九龍區服務中心

地址：九龍尖沙咀山林道18號柏豪商業大廈地下（佐敦港鐵站D出口）

電話：3996 8196

辨公時間：星期一至星期六上午十一時至下午七時三十分；星期日下午一時至五時三十分 （公眾假期除外）

香港區服務中心

地址：香港軒尼詩道423-425號嘉年華商業大廈1樓全層（銅鑼灣港鐵站B出口）

電話：3996 8197

辨公時間：星期一至星期六早上十一時至下午七時三十分（星期日及公眾假期除外）