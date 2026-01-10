雀巢奶粉疑受污染｜ 增一批次疑受污染 展開自願性回收 1.13起設兩服務中心｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】食安中心周二（6 日）呼籲市民不要食用21個批次嬰幼兒配方奶粉，指雀巢公司歐洲部分地區自願預防性回收，個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌物質。食安中心今（10 日）表示，雀巢香港公布另一批次嬰幼兒配方奶粉疑可能曾使用相關原材料，已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。

涉及的產品為800克的能恩啟護1號配方 2 HMO，來源地為德國，批次編號 51670742F2，最佳日期為 2027 年 6 月 16 日。

消費者可帶同產品直接退回購買處，亦可於下周二起到雀巢營養品的專屬服務中心，辦理相關批次產品的回收及退款。地點包括：

- 九龍區服務中心

地址：九龍尖沙咀山林道18號柏豪商業大廈地下（佐敦港鐵站D出口）

電話：3996 8196

辨公時間：星期一至星期六上午十一時至下午七時三十分；星期日下午一時至五時三十分 （公眾假期除外）

- 香港區服務中心

地址：香港軒尼詩道423-425號嘉年華商業大廈1樓全層（銅鑼灣港鐵站B出口）

電話：3996 8197

辨公時間：星期一至星期六早上十一時至下午七時三十分（星期日及公眾假期除外）

食安中心表示，早前在市面加強抽檢，並抽取上述批次的樣本作蠟樣芽孢桿菌檢測，該樣本的檢測結果為滿意。中心表示，與雀巢香港聯合跟進，封存6個懷疑受影響批次的嬰幼兒配方奶粉，相關批次並沒有流出市面。另有15個批次正在來港途中，抵達後中心亦會把其封存。

截至周五（9 日），食環署過去三天接獲至少18宗懷疑與嬰幼兒配方奶粉產品有關的投訴和查詢 ，包括一宗沒有提供聯絡資料的匿名投訴。食安中心及環境衞生部已即時跟進全部個案，暫沒有錄得與奶粉有關的食物中毒個案。