雀巢奶粉回收｜嬰幼兒配方奶粉檢出「蠟樣芽孢桿菌」耐熱毒素！法國兩嬰兒死亡 即睇香港受影響批次與徵狀

全球知名食品品牌雀巢（Nestlé）陷入食安風波。近日，法國傳出兩名初生嬰兒不幸死亡事件，據法國媒體《世界報》（Le Monde）、法國國際廣播電台（rFi）報導，兩名嬰兒生前均曾飲用雀巢旗下的Guigoz嬰幼兒配方奶粉。雖然目前尚未有證據顯示嬰兒死因與該奶粉有直接因果關係，但事件已引起多國監管部門高度關注。香港食安中心隨即對本地市面產品進行抽驗，發現共有5個樣本含有能產生耐熱毒素的蠟樣芽孢桿菌，並已緊急呼籲市民停止讓嬰幼兒飲用受影響批次的產品。

法國出現嬰兒死亡個案 雀巢Guigoz奶粉成調查重點

雀巢奶粉在1月初在全球召回懷疑受蠟樣芽孢桿菌毒素污染的奶粉，而法國衛生部更指出，污染源是來自花生四烯酸油脂，這種油脂有益於嬰兒的健康發育，由中國供應商生產。此後，1月23日《世界報》報導法國調查兩名嬰兒死亡事件，兩名嬰兒生前均飲用過雀巢旗下的Guigoz嬰兒配方奶粉，其中一名嬰兒2025年12月25日出生於1月8日去世、另一名27天大的嬰兒則在2025年12月23日去世。雖然法國衛生部強調，目前尚未確定這些死亡事件與食用被召回產品（雀巢奶粉）之間存在因果關係，不過為安全起見，目前相關批次嬰兒配方奶粉都已下架。

Guigoz嬰兒配方奶粉（圖片來源：getty images ）

雀巢Guigoz奶粉成調查重點（圖片來源：getty images ）

香港食安中心驗出5樣本含菌 受影響批次如下

本港食安中心在收到相關通報後，立即抽查市面上的嬰幼兒配方奶粉。結果顯示，共有5個樣本檢出「蠟樣芽孢桿菌」。由於該菌能產生耐熱毒素，對腸胃功能脆弱的嬰幼兒具潛在風險，中心已要求涉事商戶將受影響產品停售及下架。

食安中心檢出耐熱毒素的嬰兒奶粉批次：

產品名稱：ILLUMA ATWO 配方第1階段 （800克）｜批次編號：51640017V1｜此日期前最佳：2027年6月13日｜來源地：瑞士

產品名稱：ILLUMA LUXA 配方第2階段（800克）｜批次編號：51400017C1｜此日期前最佳：2027年5月20日｜來源地：瑞士

產品名稱：能恩全護3號配方 7HMO （800克）｜批次編號：52770017V2｜此日期前最佳：2027年10月4日｜來源地：瑞士

產品名稱：ILLUMA LUXA 配方第1階段 （800克）｜批次編號：51550017C3｜此日期前最佳：2027年6月4日｜來源地：瑞士

此外，食安中心也公布了今次事件中雀巢受影響批次產品。

受影響批次的嬰幼兒配方奶粉的詳細產品資料：

（圖片來源：香港食安中心）

雀巢能恩啟護3號配方

進食受蠟樣芽孢桿菌污染食物後的常見徵狀

中毒後，通常會出現劇烈嘔吐、水狀腹瀉及嚴重腹痛徵狀，對成人而言，這些徵狀通常在24小時內消退，但對嬰幼兒來說，嚴重的嘔吐和腹瀉會導致脫水及電解質失衡，情況嚴重時可能危及生命。家長應立即檢查家中是否有上述受影響批次的奶粉。如發現批次脗合，請停止餵哺並聯絡零售商或品牌熱線安排退換。若嬰兒在飲用相關產品後出現腸胃不適、發燒或精神萎靡等情況，應立即攜同產品容器前往醫院求診，以便醫生了解情況。

嬰兒奶粉（圖片來源：getty images ）

