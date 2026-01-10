雀巢旗下能恩奶粉再多一批次疑受污染 下架回收

【Now新聞台】雀巢旗下能恩嬰兒奶粉再多一個批次懷疑受污染，要停售下架及回收。

涉事奶粉是800克裝能恩啟護1號配方2HMO、2027年6月16日到期的批次，其中個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌的物質。

食安中心早前亦抽取了這批次的樣本檢測，結果滿意，但為審慎起見，雀巢決定回收產品，強調回收是自願及預防性措施，消費者可把奶粉退回購買處，或在周二起到尖沙咀及銅鑼灣的專屬服務中心退貨。

雀巢亦將六個未流出市面、及十五個來港途中懷疑受影響的批次封存。

