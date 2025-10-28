優惠

屯門悦品酒店自助餐　加 $1 多一位　人均 $175 起

雅加達擬全面禁止狗肉買賣 防狂犬病傳播 業者辯稱狗肉來自野犬 憂生意受挫︱Yahoo

印尼雅加達的 Tinoor Permai 餐廳烹調狗肉。 (Photo by Christoph Sator/picture alliance via Getty Images)
【Yahoo新聞報道】印尼首都雅加達計劃全面禁止狗肉買賣及食用，以防止狂犬病傳播並提升動物福利。不過，當地餐廳業者及食客均表不滿，認為政府只聽取少數群體意見，憂慮禁令實施後將影響生計及傳統飲食文化。

A bowl containing cooked dog mear on a table in the Tinoor Permai restaurant in Jakarta, Indonesia, 2 April 2017. Dog meat consumption is one the rise in the country even as some shun the practice. Photo: Christoph Sator/dpa | usage worldwide (Photo by Christoph Sator/picture alliance via Getty Images)
狗肉來自森林野狗

根據《海峽時報》報道，雅加達餐廳老闆 Lastri 對即將實施的禁令感到不滿。她稱，餐廳所用狗肉來自西爪哇蘇卡布米森林的野狗，並非家犬。她強調自己亦飼養寵物狗，但從不把牠們作食材。

另一名在小食檔工作的侍應 Lexi Tobing 則批評政府只聽少數人意見，形容「這並不公平」。他稱狗肉味道可口，且對健康有益。

在中爪哇梭羅城，仍有食肆以「Scooby-Doo」為招牌，販售狗肉沙嗲、狗肉湯及香辣狗肉等菜式。一碗狗肉湯售價約 40,000 盧比（約 20 港元），不含白飯。

Animal activists are gathering outside the Indonesian Parliament building in Jakarta, Indonesia, on February 1, 2024, to protest and demand an end to the dog and cat meat trade. This protest comes just weeks after South Korea's parliament unanimously passed a bill to outlaw the dog meat industry. The ban, which received 208 votes in favor, none against, and two abstentions on Tuesday, January 9, will take effect after a three-year grace period. Starting in 2027, those who breed, butcher, distribute, or sell dog meat for human consumption may face up to three years in jail or fines up to 30 million won ($22,800). Recently, Indonesian police intercepted a truck carrying 226 dogs bound for a slaughterhouse in Semarang, Central Java, bringing the country's dog meat trade back into the spotlight. Since 2019, the campaign to end the dog and cat meat trade in Southeast Asia has garnered overwhelming global support, highlighting the urgent need for change. Every year, over nine million dogs and one million cats are brutally slaughtered for the trade in Vietnam, Cambodia, and Indonesia, and now two million people worldwide are demanding an end to this unimaginable cruelty. (Photo by Garry Lotulung/NurPhoto via Getty Images)
年輕一代將狗視為寵物

雅加達省長 Pramono Anung 於 10 月 22 日表示，將於一個月內公布有關狗貓的省長條例。他早前與動物保護組織會面後，已原則上同意頒布禁令。

雖然禁令仍未正式生效，但隨着衛生及社會壓力增加，雅加達提供狗肉的餐廳及小食檔已明顯減少。動物權益團體成功影響民意，並促使當局在雅加達以外地區採取類似措施。專家指出，印尼年輕一代愈來愈傾向把狗視為寵物，而非食物，令需求下降。

廚師 Michael Kenzo 與餐廳老闆 Jennie Porung 在印尼雅加達 Tinoor Permai 餐廳內展示一盤狗肉，攝於 2017 年 4 月 2 日。 (Photo by Christoph Sator/picture alliance via Getty Images)
每月約 8,000 隻狗被宰殺

不過，醫學專家否定狗肉具醫療功效。雅加達醫生 Theresia Rina Yunita 警告，食用狗肉可能導致狂犬病及細菌感染。世界衞生組織早於 2018 年報告指出，屠宰或食用感染狂犬病的動物，或有潛在傳播風險。

雅加達動物援助網絡（Jakarta Animal Aid Network）營運總監 Merry Ferdinandez 表示，印尼 38 個省份中僅 11 個省無狂犬病病例，若狗肉貿易持續，恐無任何地區能保持無疫狀態。她相信，雅加達的決定將帶動其他地區仿效。

根據動物保護聯盟「印尼無狗肉」（Dog Meat Free Indonesia，DMFI）的估算，目前雅加達每月約有 8,000 隻狗被宰殺，比 2020 年的 9,500 隻略少。該組織指，許多狗隻從狂犬病流行地區非法運送，部分更為被偷的寵物。

