【雅芳婷】網店開倉 全場貨品低至3折（即日起至19/01）

雅芳婷現正進行網店開倉，由即日起至至1月19日，全場貨品低至3折起，包括床笠、被袋、被芯、床褥，仲有嬰兒及婚慶床品！

特別推介包括全新推出舒逸床褥，開倉限定推廣價低至 5 折，質地偏硬、支撐力十足。另外，自潔免洗床品系列亦有 6 折優惠，指定花號每兩件再減 $20！新一年趁住網店開倉，以超抵價幫屋企更換新舒適床品啦！

日期：即日起至2026/01/19

地點：雅芳婷網店

