「集合啦！動物森友會」正發佈任天堂遊戲機主題的我的設計！於「紀念品商店」也能獲得任天堂周邊

任天堂正在Nintendo Switch遊戲軟體「集合啦！動物森友會」的任天堂官方島嶼「Ninten島」上發佈任天堂遊戲機主題的我的設計。

可以獲得原創的T恤或臉部飾品看板。

在Nintendo Switch遊戲軟體「集合啦！動物森友會」的任天堂官方島嶼・Ninten島上，正發佈任天堂遊戲機主題的我的設計！

目前發佈的有「紅白機T恤」、「NES T恤」、「磁碟機T恤」、「超級任天堂T恤」、「SNES T恤」、「Game Boy臉部飾品看板」。

這些是透過免費更新(Ver.3.0)新追加的任天堂遊戲機家具，轉換成的我的設計。

T恤除了可以時尚穿搭外，也能作為室內裝飾來擺設。

我的設計可以從向家中床鋪的夢境告知夢境門牌號碼即可拜訪的Ninten島帶回，或是從裁縫店・Able Sisters店內的「我的設計展示櫃」接收。

ID如下所示。

夢境門牌號碼: DA-6382-1459-4417

作者ID: MA-6818-1746-6029

紅白機T恤: MO-FT64-C05P-MB51

NES T恤: MO-1TN9-GGWS-3J3Y

磁碟機T恤: MO-5TNG-STNW-517V

超級任天堂T恤: MO-NMRV-GC77-FS79

SNES T恤: MO-V78D-JK88-QT7S

Game Boy臉部飾品看板: MO-VVQ5-GW6D-1X5D

於「紀念品商店」也能獲得任天堂周邊

在免費更新(Ver.3.0)中開幕的度假飯店「紀念品商店」裡，可以用飯店點數兌換新周邊。

協助飯店提升島嶼知名度後，任天堂的懷舊玩具或遊戲機也會進貨。

遊戲機在「集合啦！動物森友會」的遊戲內也能實際遊玩。

只要加入Nintendo Switch Online即可遊玩。

詳細資訊請參閱任天堂Topics。

© Nintendo

