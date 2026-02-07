消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
「集合啦！動物森友會」正發佈任天堂遊戲機主題的我的設計！於「紀念品商店」也能獲得任天堂周邊
任天堂正在Nintendo Switch遊戲軟體「集合啦！動物森友會」的任天堂官方島嶼「Ninten島」上發佈任天堂遊戲機主題的我的設計。
可以獲得原創的T恤或臉部飾品看板。
在Nintendo Switch遊戲軟體「集合啦！動物森友會」的任天堂官方島嶼・Ninten島上，正發佈任天堂遊戲機主題的我的設計！
目前發佈的有「紅白機T恤」、「NES T恤」、「磁碟機T恤」、「超級任天堂T恤」、「SNES T恤」、「Game Boy臉部飾品看板」。
這些是透過免費更新(Ver.3.0)新追加的任天堂遊戲機家具，轉換成的我的設計。
T恤除了可以時尚穿搭外，也能作為室內裝飾來擺設。
我的設計可以從向家中床鋪的夢境告知夢境門牌號碼即可拜訪的Ninten島帶回，或是從裁縫店・Able Sisters店內的「我的設計展示櫃」接收。
ID如下所示。
夢境門牌號碼: DA-6382-1459-4417
作者ID: MA-6818-1746-6029
紅白機T恤: MO-FT64-C05P-MB51
NES T恤: MO-1TN9-GGWS-3J3Y
磁碟機T恤: MO-5TNG-STNW-517V
超級任天堂T恤: MO-NMRV-GC77-FS79
SNES T恤: MO-V78D-JK88-QT7S
Game Boy臉部飾品看板: MO-VVQ5-GW6D-1X5D
於「紀念品商店」也能獲得任天堂周邊
在免費更新(Ver.3.0)中開幕的度假飯店「紀念品商店」裡，可以用飯店點數兌換新周邊。
協助飯店提升島嶼知名度後，任天堂的懷舊玩具或遊戲機也會進貨。
遊戲機在「集合啦！動物森友會」的遊戲內也能實際遊玩。
只要加入Nintendo Switch Online即可遊玩。
詳細資訊請參閱任天堂Topics。
[トピックス]『あつまれ どうぶつの森』で任天堂ゲーム機のマイデザインを配布。新しくなった島暮らしを紹介する4コマ漫画「たぬきみち」も公開中。https://t.co/Fub1H2lRLfhttps://t.co/Fub1H2lRLf
— 任天堂株式会社 (@Nintendo) February 3, 2026
© Nintendo
科樂美數位娛樂株式會社於 2026 年 2 月 1 日（日）舉辦了「遊戲王：大師決鬥 高中生日本第一決定戰」決 []
一位 Xiaomi SU7 的用戶在短短 18 個月內，驚人地行駛了 165,000 英里（約 265,000 公里）。令他驚訝的是，即使在近乎商業使用的情況下，這輛車的電池健康度仍達到 94.5%，遠高於電動車製造商對於此類使用情況所建議的典型降解率。電動車是未來交通的方向，承諾提供平穩的駕駛體驗且無排放，這些車輛能幫助我們實現淨零目標。隨著技術的進步，電動車的載重能力已從小型汽車擴展到大型卡車...
Factorial Energy 正在邁出重要一步，希望將固態電池帶入美國市場。據報導，這家美國電池開發商於 2 月 5 日宣布啟動其首個商業固態電池計劃，將其 FEST（Factorial Electrolyte System Technology）電池整合到 Karma Automotive 的超豪華電動車中。該合作將首先在 Karma Kaveya，全電動超跑上展現。Kaveya 的性能承諾...
在本集的 Lexicon 中，我們與 Boston Dynamics 的 Atlas 產品總監 Aya Durbin 坐下來探討，為何這個問題終於被認真對待，以及近幾年為何標誌著人形機器人的真正轉捩點。 Aya 解釋道，Boston Dynamics 建立人形機器人已超過 17 年，早於 Atlas 被視為商業產品的時候。在這段時間內，目標主要是探索（挑戰平衡、移動性和控制的極限）。然而，根據...
於日本時間2026年2月5日(四)23時起播出的「Nintendo Direct 遊戲軟體廠商陣容 2026. []
科樂美數位娛樂株式會社宣布將於2026年夏季發售「實況野球2026-2027(以下簡稱實況野球2026)」(暫 []
在2026年2月5日(四)播出的「Nintendo Direct 遊戲軟體廠商陣容 2026.2.5」中，透露 []
農曆新年將至，八達通今年大玩新意思！宣佈推出全新農曆新年推廣活動 —— 八達通「一嘟即發」新春獎賞。除了有電台主持黃正宜 (阿正) 驚喜聲演助陣，用戶只要在指定期間消費滿額，即有機會獲得即時現金回贈，更有超過 20 間零售及餐飲商戶提供限定優惠，讓市民在馬年「一嘟」發大財！
文章來源：Qooah.com ASUS 最近為香港的企業和專業用戶帶來了一款很實用的新品 —— 專為商務設計的 ExpertBook P1403 與 P1503 手提電腦。 P1 系列不僅輕巧耐用，還特別加入了 AI 會議功能與企業級安全防護，適合追求高效辦公的職場人士。馬年新氣象，ASUS Store 官方網店在2月份推出優惠活動，精選產品折扣高達 HK$4,110，並贈送 Marshall Emerton II 藍牙喇叭，為新年工作增添一份好聲音。ASUS ExpertBook P1403 與 P1503 建議零售價為 HK$5,998 及 HK$6,098。即日起於 ASUS Store 官方網店、ASUS Pro Shop、豐澤及 DCL (澳門) 現貨發售。 ExpertBook P1 系列提供 14吋或 15.6吋全高清屏幕尺寸，將高效能與日常所需的實用性緊密結合，設計十分務實。這款 Notebook 的起始重量僅為 1.4kg，非常便於攜帶。它內置了獨特的 ASUS AI ExpertMeet 智能工具， AI 助手可以實時翻譯、區分不同發言者並自動生成會議摘要，極大簡化
KONAMI於2026年2月6日(五)發售了收錄包含「超級炸彈人」系列在內共計7款作品的合集遊戲「SUPER []
OpenAI 週四宣佈推出的「Frontier」正正要將企業的 AI Agent 變成「數碼員工」進行建構、部署和管理。
文章來源：Qooah.com HONOR 持續擴展在港零售佈局，今日正式在葵芳新都會廣場開設香港第五間品牌體驗店。緊接上月屯門店開業後，此新店進一步完善了榮耀在本地市場的零售網絡。特別推出葵芳店獨家的「超值購遇」限時優惠，同時其餘四間體驗店也同步啟動「開幕多重賞」及「即開即賞」全線禮遇活動。 自2月6日至13日，榮耀葵芳體驗店開展為期八天的「超值購遇」開業慶典。活動期間，每日推出一款特定產品以驚喜促銷價發售，部分優惠低至原價一折。其中，2月8日（日）的焦點優惠最為矚目：HONOR 200 Smart智能手機促銷價為 HK$699（建議零售價 HK$1,399），而旗艦機型HONOR 200 Pro則以 HK$2,299發售（建議零售價 HK$4,299），相當於近半價優惠。其他每日優惠還包括HONOR Pad 9 WiFi平板（ HK$1,499）、HONOR Earbuds X5耳機（ HK$59）等。整個活動期間，消費者還可隨時以 HK$19換購原價 HK$199的HONOR SuperCharge快速充電組合（Max 22.5W）。 除葵芳新店外，自即日起至2月20日，HONOR
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。
現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。