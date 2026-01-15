「集合啦！動物森友會 Nintendo Switch 2 Edition」發行！新增內容的免費更新(Ver.3.0)也已正式推出

任天堂於2026年1月15日(四)推出Nintendo Switch 2 軟體「集合啦！動物森友會 Nintendo Switch 2 Edition」。

新增內容的免費更新版本(Ver.3.0)也已同歩上線。

「集合啦！動物森友會 Nintendo Switch 2 Edition」發行！

「集合啦！動物森友會 Nintendo Switch 2 Edition」支援Joy-Con 2滑鼠操作，讓您能直覺享受房間佈置與自訂圖案創作的樂趣。

使用內建麥克風的新道具「擴音器」，即可用自己的聲音搜尋居民。

最多支援 12 名玩家線上遊戲

線上遊戲最多支援12人同時進行。

使用另售的USB攝影機，即可邊看著朋友的臉邊遊玩。

實體版和下載版的價格均為7,128日圓(含稅)。

若持有Nintendo Switch版本，可購買售價550日圓(含稅)的升級通行證進行遊玩。

免費更新版本(Ver.3.0)也已上線！

度假飯店

新增內容的免費更新版本(Ver.3.0)也已上線。

航平一家經營的度假飯店於島上碼頭正式開幕，可以協助協調客房安排，迎接遊客。

提供租賃搭配建議，並能在「紀念品店」取得特別物品。

除了平時居住的島嶼之外，玩家現在最多可擁有三座「夢幻之島」，能在嶄新的環境中自由打造屬於自己的島嶼。

只要曾經擁有過的家具，無論持有數量多少皆可自由擺放，亦能進行島嶼創作。

此外，亦可邀請好友至夢幻島，一同享受打造島嶼的樂趣。

此外，還實施了與薩爾達傳說以及斯普拉遁的聯名企劃，以及增加儲存擴充服務等更新內容。

免費更新(Ver.3.0)的詳細資訊請參閱任天堂支援頁面。

標題概要 集合啦！動物森友會 Nintendo Switch 2 Edition 溝通 Nintendo Switch 2 2026年1月15日(四) 實體版・下載版: 7,128日圓(含稅)

升級通行證: 550日圓(含稅) CERO A(全年齡適用)

