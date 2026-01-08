焦點

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效

集氣！宏福苑倖存貓貓疑因受驚受傷拒進食 身體虛弱需住院留醫

【動物專訊】於大埔宏福苑宏仁閣大火災場受困一個多月的貓貓「細佬」，倖存下來於元旦日獲救，但性格膽小的細佬在困籠獲救時受驚，更撞到頭部和腳部都擦損。回家後細佬疑因為受驚和發炎，連續多天不肯進食，身體日漸瘦弱，令到貓主羅太十分擔憂和心痛，於是將他送到愛協入院治療，只盼細佬盡快好轉，能夠自行進食。

本報早前報道愛協於宏仁閣設置捕貓籠和攝錄機，終於在元旦日救起了細佬。細佬是宏仁閣貓主羅太的愛貓，大火當日細佬和貓貓「哥哥」在家中，其後哥哥由消防員救出，細佬不知所蹤。她一直不放棄，多次聯絡愛協、消防及警方，只希望有天能尋回細佬。她的堅持最終獲得回報，細佬獲救回家。

然而，細膽的細佬在獲救時因為太驚慌，撞到頭部和腳部都擦損，而且可能因為受驚過度和受傷發炎，令到他回家後一直不肯進食，羅太看著十分難過。「細佬回到家中情況差了，幾日都不肯進食，變得很虛弱，擔心他脂肪肝的問題加重。所以星期一晚我送了他去愛協灣仔動物醫院入院治療，希望他身體早日好轉，可以自行進食。」

現時細佬要用胃喉輸送營養奶，而羅太和家人每日都會去探望細佬，「姑娘今早打電話來都說他乖了些，說我們去看望他，會令他情緒好一點，所以我們都好堅持每日下午出去醫院陪他，而姑娘都好好，肯讓我們陪伴他久一些。」

祝福細佬盡快康復，可以自行進食然後回家。宏福苑大火獲救的動物，不少可能仍有情緒或健康問題，盼望他們都能夠盡快康復，過平安快樂的生活。

相關報道：
奇蹟！大埔宏福苑災場聖誕元旦再救出兩貓 主人：新年願望實現了

受困宏福苑災場一個多月的貓貓「細佬」元旦獲救出，因太驚慌令頭部擦傷。
貓貓「哥哥」探望獲救的細佬。
細佬因多天不肯進食，現時要入院治療。
祝福細佬早日康復。
