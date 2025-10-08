集結影帝級超強卡司！《風林火山》故事結構鬆散無味 但與「爛片」還有很遠距離｜影評

《風林火山》是近期最有話題性的作品，更成了流量密碼，只要有觀眾分享，哪怕是稱讚或批評幾乎都必會掀起罵戰，反成了一鼓逆向宣傳，吸引觀眾入場觀看，為近期沉寂多時的戲院票房注下動力。作為斥資達4億、拍畢八年才上映的「都市傳說」式電影，由麥浚龍身兼監製、導演及編劇監製，集結超強卡司金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓領銜主演，卻在康城影展取得一致劣評，更仿成觀眾指標，先入為主覺得必為「爛片」。事實上，這絕非一部佳作，畢竟有傳六七小時的電影剪成兩小時，劇情不致看不明白，也一樣難以投入，如像看了那足本版電影的預告片般。可是，電影亦無不可取之處，其精緻的攝影與華麗的動作場面，一樣拍出了華語片鮮見的視野，與爛片還有一段距離。

劇情過度濃郁交代不清

《風林火山》故事以毒品集團領頭人意外身亡展開，兩位兒子有意爭奪話事人的位置，連場大戰令城中一片混亂，而警方追查途中也發現另有內情，二子「上位」背後竟另有計劃。的確，要為電影組織個故事確有難度，就如早年另一部都市傳說片《風再起時》般，明顯電影原本有個更龐大的世界觀、錯綜複雜的人物關係，硬生生剪成兩小時，觀眾心知每位角色都有個深刻故事，哪管一個客串的配角都理應有個背景故事，可無論主角或配角都難有深刻交代，更得在片初以比《星球大戰》更漫長的字幕去交代背景，先感低手，配上大量莫名其妙的鏡頭，如像主角金城武在隧道醒來，或是一堆不知哪來的角色突然被殺，觀眾完全投入不來，就是讓故事有強烈的疏離感。

有指每個角色都有深刻的背景故事，卻被無情地剪走，像是古天樂的角色就令人對其背景超有興趣。（《風林火山》劇照）

調子沒情由地過份壓抑

不獨是全片都以近乎黑白的色調操作，當劇情已有夠蒼白無力，一眾角色又要落力地「悲」下去，更讓全片了無生氣，甚至超越了無病呻吟的地步，只見眾人沒有感情地在說對白、刻意將情感掏空，觀眾只會感到一眾角色們很悲，又說不清他們到底有多悲。除了「悲」的調子，又硬要加插無意義的粗口，讓眾人如像小學生不懂說粗口，卻裝模作樣很反叛般，觀影過程絕不好受。有指電影在合拍片模式下，得要變成政治正確的走向，令電影在末段開始建立起劇力後就突然收止，更在個突兀的位置硬生生把感情切斷，看來難得完整的好感。

全片每個角色都悲到極致，卻又說不出悲的理由，就令人感覺「扮嘢」。（《風林火山》劇照）

視覺效果挽回不少分數

不過，本片又是否真差得達「爛」的地步？個人又覺得還有一定的觀賞價值。除了事先張揚的銅鑼灣鬧市槍戰，中段一場殺手圍攻，同樣拍出了華語電影鮮見的大場面氣勢，是麥浚龍繼《殭屍》後再展場面調度的能手，先別說電影的畫面有何用意，也得承認幕幕畫面皆近乎達至藝術精品的構圖，是華語電影鮮見的視野。這極其量是部徒具畫面而乏靈魂的作品，若說是年度華語爛片又太「過譽」了，近期的《他年她日》或年初的《淺淺歲月》都差百倍。

全片數場動作場面絕對可觀，俱讓電影不如一文不值。（《風林火山》劇照）

｜《風林火山》評分：55/ 100

｜片長：132分鐘

｜放映平台：全港院線

