「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
集結影帝級超強卡司！《風林火山》故事結構鬆散無味 但與「爛片」還有很遠距離｜影評
《風林火山》是近期最有話題性的作品，更成了流量密碼，只要有觀眾分享，哪怕是稱讚或批評幾乎都必會掀起罵戰，反成了一鼓逆向宣傳，吸引觀眾入場觀看，為近期沉寂多時的戲院票房注下動力。作為斥資達4億、拍畢八年才上映的「都市傳說」式電影，由麥浚龍身兼監製、導演及編劇監製，集結超強卡司金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓領銜主演，卻在康城影展取得一致劣評，更仿成觀眾指標，先入為主覺得必為「爛片」。事實上，這絕非一部佳作，畢竟有傳六七小時的電影剪成兩小時，劇情不致看不明白，也一樣難以投入，如像看了那足本版電影的預告片般。可是，電影亦無不可取之處，其精緻的攝影與華麗的動作場面，一樣拍出了華語片鮮見的視野，與爛片還有一段距離。
劇情過度濃郁交代不清
《風林火山》故事以毒品集團領頭人意外身亡展開，兩位兒子有意爭奪話事人的位置，連場大戰令城中一片混亂，而警方追查途中也發現另有內情，二子「上位」背後竟另有計劃。的確，要為電影組織個故事確有難度，就如早年另一部都市傳說片《風再起時》般，明顯電影原本有個更龐大的世界觀、錯綜複雜的人物關係，硬生生剪成兩小時，觀眾心知每位角色都有個深刻故事，哪管一個客串的配角都理應有個背景故事，可無論主角或配角都難有深刻交代，更得在片初以比《星球大戰》更漫長的字幕去交代背景，先感低手，配上大量莫名其妙的鏡頭，如像主角金城武在隧道醒來，或是一堆不知哪來的角色突然被殺，觀眾完全投入不來，就是讓故事有強烈的疏離感。
調子沒情由地過份壓抑
不獨是全片都以近乎黑白的色調操作，當劇情已有夠蒼白無力，一眾角色又要落力地「悲」下去，更讓全片了無生氣，甚至超越了無病呻吟的地步，只見眾人沒有感情地在說對白、刻意將情感掏空，觀眾只會感到一眾角色們很悲，又說不清他們到底有多悲。除了「悲」的調子，又硬要加插無意義的粗口，讓眾人如像小學生不懂說粗口，卻裝模作樣很反叛般，觀影過程絕不好受。有指電影在合拍片模式下，得要變成政治正確的走向，令電影在末段開始建立起劇力後就突然收止，更在個突兀的位置硬生生把感情切斷，看來難得完整的好感。
視覺效果挽回不少分數
不過，本片又是否真差得達「爛」的地步？個人又覺得還有一定的觀賞價值。除了事先張揚的銅鑼灣鬧市槍戰，中段一場殺手圍攻，同樣拍出了華語電影鮮見的大場面氣勢，是麥浚龍繼《殭屍》後再展場面調度的能手，先別說電影的畫面有何用意，也得承認幕幕畫面皆近乎達至藝術精品的構圖，是華語電影鮮見的視野。這極其量是部徒具畫面而乏靈魂的作品，若說是年度華語爛片又太「過譽」了，近期的《他年她日》或年初的《淺淺歲月》都差百倍。
｜《風林火山》評分：55/ 100
｜片長：132分鐘
｜放映平台：全港院線
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
想看更多電影資訊，可到「晞。觀影記事」社交平台及網站：
Facebook Page：https://www.facebook.com/jackyheimovie
Website：https://travelerwithmovie.com/
Instagram：https://www.instagram.com/travelerwithmovie/
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
泰國豪華列車｜「藍茉莉號」9天8夜深度遊11月首航！移動精品旅館、探訪古都秘境
當快速旅行成為常態，泰國卻推出一個反其道而行的選擇。全新豪華列車「藍茉莉號」（The Blue Jasmine）將正式於11月啟航，這列限定37位乘客的luxury火車，在9天8夜時間，帶大家由繁華的曼谷一路北上到清邁。整個旅程途經涵蓋五個地方，讓旅客可以深入體驗泰國中北部較少遊客到訪的秘境。結合在地活動和風景，讓旅程充滿回味。無論是車內環境還是下車探索，每一步都展現泰國的靜好風光。如果你追求獨特的鐵路體驗，這趟旅程值得一試。Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
《新股》GEM今年首隻新股金葉國際孖展超購逾9,000倍
GEM今年首隻新股金葉國際(8549.HK)招股期已於本周一(6日)結束，市場數據顯示，一眾券商借出孖展總額約587.14億元，以其公開發售集資額650萬元計，孖展超額認購近9,032倍，料成為香港歷來超購最多的新股。AASTOCKS ・ 11 小時前
印度首席大法官庭上遭律師掟鞋 涉事者不滿宗教言論被停職 莫迪斥「極為可恥」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印度首席大法官加維（B. R. Gavai）在德里法院審理案件期間，遭一名律師擲鞋攻擊。涉事律師基肖爾（Rakesh Kishore）因不滿加維早前對印度教神祇的言論而動怒。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Lisa新加坡會同鄉Sorn 與GD激罕同框
【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）日前在新加坡為一級方程式賽車（F1）新加坡大獎賽擔任首日的表演嘉賓，而正在當地開設限定店的日本時裝設計師Verdy今日（8日）就透過社交網公開與GD及人氣女團BLACK PINK泰籍成員L東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
研究指每日飲一罐無糖汽水 非酒精性脂肪肝風險升六成 死於肝病的風險較高︱Yahoo
【Yahoo健康】最新研究發現，每日飲用一罐低糖或無糖汽水，可能令罹患非酒精性脂肪肝（NAFLD）的風險增加達 60%，而每天飲用含糖飲品，亦會令風險上升約 50%。該研究由中國蘇州大學附屬第一醫院胃腸科研究生 Lihe Liu 領導，並於德國柏林舉行的歐洲腸胃學會週會議上發表。Yahoo 健康 ・ 1 天前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。Yahoo Food ・ 14 小時前
王祖賢親身上陣招呼客人 打扮隨意零架子
【on.cc東網專訊】女神王祖賢息影多年並移居加拿大低調生活，今年2月她宣布在加拿大開艾灸館，女神間中還親身上陣為顧客服務，吸引許多粉絲慕名拜訪。最近男星夏克立在社交網釋出到場體驗的片段，他透露近期睡眠狀況欠佳，特意前往王祖賢的艾灸館調理身體。沒想到一進入店內，東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
網上熱話｜大窩口邨房委會口語通告 網民：都幾好呀
近日有網民在社交平台發文分享，大窩口邨辦事處張貼通告指，有住戶投訴有人關上鐵閘時聲浪較大，影響鄰居，但該通告以口語入文，引起網民熱議。 對於通告以口語入文，有網民表示，「Good嫁！」、「接受，ok丫（呀）都2025年啦」、「都幾好呀，睇得明先啦，有時啲銀行信寄嚟都唔知佢講乜」、「OK啦，睇得明就得」、「其實幾好am730 ・ 9 小時前
逆天凍齡！54歲黎姿粉裙慶生「緊摟80歲爸媽撒嬌」 網驚呼：趙敏穿越
香港女神黎姿近日歡慶54歲生日，在社群平台曬出與80多歲父母及弟弟黎嬰的溫馨合照。她穿著粉嫩禮服，膚質緊緻、氣色極佳，與爸媽、弟弟依偎合影，笑容甜美，網友直呼：「根本逆齡生長，完全看不出是三個孩子的媽！」姊妹淘 ・ 7 小時前
Netflix《妳和其餘的一切》：女生總有一段又愛又恨的友誼｜影評
Netflix《妳和其餘的一切》以柳誾重 (金高銀 飾) 的視角展開，她是一名堅韌但內斂的編劇，卻意外勾起她與電影製片千商燕 (朴智賢 飾) 過往的故事。兩人相識於小學，住在地下室的柳誾重與住在擁有兩個浴室的公寓的千商燕，可說是「不打不相識」，曾經是無所不談的知心好友，亦曾失聯，最後卻在職場上重遇。然而，隨著千商燕逐漸展露野心，她的手段越來越不擇手段，甚至不惜踩著柳誾重攀向高位。Yahoo Movies HK ・ 4 小時前
中國間諜案｜英國國安顧問將接受國會閉門質詢 首相府否認干預案件引致撤控｜Yahoo
英國政府就「中國間諜案」撤控，當地傳媒報道，國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）將會接受議員質詢，討論他在案件撤控當中的角色，不過這次質詢將會閉門進行，外界不會獲得內容。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
VIVA同居半年實錄 楊博士借出物業做宿舍 勁過軍訓
女團VIVA真人show節目《VIVA Medium Rare House第二季》正式開機，去年第一季多得師兄張敬軒借出「發跡屋」，今次更巴閉Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
WHO警告：全球逾1500萬青少年使用電子菸
（法新社日內瓦6日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，電子菸正引發新一波「令人擔憂」的尼古丁成癮潮，全球至少有超過1500萬名青少年使用電子菸。世衛「健康決定因素、促進暨預防部門」主任克魯格（Etienne Krug）在聲明中表示：「電子菸正形成新一波尼古丁成癮潮流。」法新社 ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
27歲Vittoria Ceretti是誰？唯一打破里安納度「25歲定律」的女友、老佛爺生前偏愛的豹系超模
意大利超模Vittoria Ceretti被拍到和里安納度在街頭牽手逛街，當中有兩件令人驚訝的事：先是二人在兩年後仍在交往，其次是Vittoria今年已經是27歲，打破了里安納度知名的「25歲定律」。Yahoo Style HK ・ 1 天前
經濟學家伊爾艾朗：黃金真正驅動力來自全球經濟秩序崩解
繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。鉅亨網 ・ 5 小時前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 6 小時前