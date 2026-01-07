集體採購棚網最快下周重新上架 按工程進度派發予承建商(湯偉圓報道)

【Now新聞台】建造業議會上月應政府邀請為業界集體採購棚網，首批預料最快下周可分發予承建商，成本為170元一張。執行總監鄭定寕指，價錢不能與安全相提並論。

全港進行維修工程的大廈棚網在上月初落架，何時可以重新上架，負責集體採購的建造業議會有答案。

首批1.2萬張、來自兩個廣東省生產商的棚網將會在星期四抵港，預計經過數日的檢測，下周四可以分派予承建商。棚網分別在內地及香港進行抽樣檢測，每張售價是170元，較以往售價高。

建造業議會執行總監鄭定寕與業界開會後見記者，指不能單以價錢衡量。

鄭定寕：「170元一張，會有聲音指較以前貴，其實你想想，即使貴了一點，今次是經過多重測試，然後價錢高了些，但這是確保人命財產的安全，我認為不應該與價錢有任何相提並論的地方，一定要保障人命的生命財產，相對一個項目的工程費用，這個費用真的是微不足道。」

議會又指，合共採購5萬張棚網，供應給420個工程項目，會視乎工程進度，分優次派發予承建商。

有份與會的建造業總工會指，以往每張棚網售價由75元至100元不等，不少承建商都反映成本上升，但有信心之後供應增加，成本會降低，又指工會最關心是工人可以盡快復工。

建造業總工會理事長周思傑：「對整個市場來說，現在(棚網)數量是少的，但公開後成本應會下降。有些業主，特別是正進行大維修、有人住的(樓宇)，都擔心因為農曆新年是2月中，棚網15日到貨後，上架都要到20日，會不會選擇這段時間，等到過完年才掛棚網，也有說過，但我們當然希望立刻上架，立刻復工。」

議會又指，採購的棚網經過嚴謹測試，符合標準才會供應，承建商接手後就要自行承擔責任，確保棚網是正常使用，符合安全。

#要聞