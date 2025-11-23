雙城論壇擬下月舉行 台北與上海協調

【on.cc東網專訊】一年一度台北上海城市論壇（雙城論壇）本年輪到上海主辦，預計12月登場。對於外界關注論壇具體舉辦時間及台方代表何時赴陸參與，台北市市長蔣萬安上周六（22日）稱，還在持續與上海方溝通協調。

被問及雙城論壇籌備進度，蔣萬安表示很多行政細節還未確定，一旦有具體結果及結論會向公眾報告。台北市副市長林奕華上周五（21日）稱，由於現在是市議會開議期間，故要看進度及程序，已選定兩個時間跟上海方協調，大概都是12月下旬。

廣告 廣告

另外，上海台辦聯絡處長徐皓上周四（20日）抵達台北，展開為期3天訪問行程，準備雙城論壇前置事宜。她上周五拜會台北市政府，討論雙城論壇細節，翌日參訪台北小巨蛋及台北市立動物園，旨在了解上海未來向台北贈送小熊貓時，在園內生活環境。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】