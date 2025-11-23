BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
雙城論壇擬下月舉行 台北與上海協調
【on.cc東網專訊】一年一度台北上海城市論壇（雙城論壇）本年輪到上海主辦，預計12月登場。對於外界關注論壇具體舉辦時間及台方代表何時赴陸參與，台北市市長蔣萬安上周六（22日）稱，還在持續與上海方溝通協調。
被問及雙城論壇籌備進度，蔣萬安表示很多行政細節還未確定，一旦有具體結果及結論會向公眾報告。台北市副市長林奕華上周五（21日）稱，由於現在是市議會開議期間，故要看進度及程序，已選定兩個時間跟上海方協調，大概都是12月下旬。
另外，上海台辦聯絡處長徐皓上周四（20日）抵達台北，展開為期3天訪問行程，準備雙城論壇前置事宜。她上周五拜會台北市政府，討論雙城論壇細節，翌日參訪台北小巨蛋及台北市立動物園，旨在了解上海未來向台北贈送小熊貓時，在園內生活環境。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全
【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。on.cc 東網 ・ 1 天前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曼城敗走紐卡素失次席
【Now Sports】曼城周六在英超尾場以1:2敗走紐卡素，全失3分後未能從車路士手上搶回次席位置。曼城今仗沿用國際賽期前大勝利物浦的原班人馬，繼續由霍頓、卓基及杜古支援力爭射入個人第100個英超入球的紅人賀蘭。紐卡素以利華明圖取代查比亞，而賀爾取代停賽的丹般，至於中堅舒亞自9月份以來首度在聯賽出任正選。上半場雙方都未能找到射門鞋，狀態大勇的紐記德國前鋒禾特馬迪連番埋門，都被曼城門將當拿隆馬化險為夷。上半場12分鐘，禾特馬迪接應右路傳中球頭球攻門，被當拿隆馬單手擋出，26分鐘，禾特馬迪在禁區頂施射再一次被當拿隆馬擋出。曼城方面，賀蘭及霍頓俱曾射門不入。紐卡素的入球終於在63分鐘出現，哈菲班尼斯在蛾眉月抽射得手。曼城於5分鐘後，憑賀賓迪亞斯助攻，於禁區內球不著地叩關省中人後入網。不過1:1的比數只維持兩分鐘，哈菲班尼斯在門前亂軍中近門頂入。最終紐卡素贏2:1，曼城輸波後12戰得22分，未能超越同日較早時贏波得23分的車路士，只能位列第3。now.com 體育 ・ 12 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 7 小時前
若中國施壓升級 日本或將尋求美國等盟友的支持
【彭博】— 日本正尋求應對首相高市早苗將台灣安全與日本自身安全掛鉤的言論所引發的餘波，若中國升級經濟施壓，日本可能會更倚重美國及其盟友。Bloomberg ・ 1 天前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
蔡思貝做「樂壇新人」開金口 羅子溢廣東金曲勾集體回憶
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝（Sisley）轉戰歌壇，日前偕羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，分別在紐約及洛杉磯舉行《Power Of Live 愛與「城」》特別篇音樂會，透過5幕以「愛與城」為主題的AI短劇串聯全場。歌手、藝人輪流登場，屬「樂壇新人東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
教育局：香港代表團退出「21世紀東亞青少年大交流計劃」 中學生原定下月到日本交流
日本首相高市早苗涉台言論引發中日關係緊張。本港教育局表示香港代表團將退出今年的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，即取消下月派中學生到日本交流。 經教育局甄選的師生代表團，原定下月7日至13日赴日參加「21世紀東亞青少年大交流計劃」。教育局表示鑑於中國公民在日本遇襲的事件漸增，為確保師生的安全，經審慎考慮後，決定退am730 ・ 1 天前
涉嘲港隊及球迷「白癡」 新加坡部長發電郵向羅淑佩致歉 文體旅局：不會影響雙方長期合作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉（David Neo）早前在亞洲盃外圍賽後於更衣室發言，形容香港球迷及港隊球員為「白癡」，片段流出後引起強烈反彈。文化體育及旅遊局今日（21 日）回覆《Yahoo新聞》指，代理部長已透過電郵向文體旅局長羅淑佩致歉。Yahoo新聞 ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
香港攝影記者協會辦 35 周年回顧展 浸大場地需緊急維修 展出僅 4 日被迫取消︱Yahoo
香港攝影記者協會周五（21 日）宣布，原定在浸會大學視覺藝術大樓顧明均展覽廳舉行的《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》取消。協會表示，周五傍晚接獲校方通知，指展覽廳需要緊急維修，場地無法繼續借出，並宣布是次展覽取消。Yahoo新聞 ・ 1 天前
故宮古埃及展停售現場門票 有旅行團欲購票入場「摸門釘」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，日前因參觀人數眾多，入場人士因排隊時間過長而鼓譟，甚至引發退票潮。東網記者今午(23日)約12時到場視察，發現展廳門口人流不算太多，惟博物館附近有大批旅遊巴停泊，相信有旅行團欲on.cc 東網 ・ 4 小時前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前