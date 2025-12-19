雙城論壇行程曝光 未列蔣萬安與宋濤會晤

【on.cc東網專訊】2025上海台北城市論壇將於本月28日在上海舉行，率團參加的台北市長蔣萬安行程周四（18日）晚曝光。他下周六（27日）晚6時將會見上海市政府官員，翌晨出席主論壇及分論壇，也會參觀上海動物園等景點地標，初步公布的行程未列與大陸國台辦主任宋濤會面。

台北市議員曾獻瑩曝光詳細行程顯示，代表團下周六早上6時半在市政府西大門集合，之後從桃園機場乘長榮航空班機赴上海，同日下午參訪梅賽德斯奔馳文化中心、中山醫院，當晚在上海市政府會見對方官員及參加晚宴，再參訪徐匯濱江區、南京路步行街。翌晨9時、10時半先後舉行主論壇及分論壇，台北代表團中午再出席午宴，下午參訪張園、上海動物園，還有市政府與台商座談餐會，當晚返台。

蔣萬安此訪有12名議員同行，包括國民黨10人和民眾黨2人。台北市政府指出，今年雙城論壇主題為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方都會針對主題演講，兩市將簽署「水治理」與「技職教育」合作備忘錄。蔣萬安周五（19日）受訪指，行程細節仍在作最後確認，希望一切順利，也有所收穫。

