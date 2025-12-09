「雙子座流星雨」12.14來了！全年最大型，高峰期每小時出現率可達到150顆流星

年度壓軸雙子座流星雨於今年12月4日至20日登場，高峰直擊12月14日深夜至15日凌晨！香港天文台預測，在理想條件下，每小時流星數可達150顆，亮度高、火流星多，絕對是全年最炸裂天文騷。香港最佳觀賞時間為12月15日凌晨3時後，各位天文愛好者一定不能錯過！

（Getty Images）

不想外出觀看也沒問題，香港太空館12月14日晚9點至10點於YouTube直播，足不出戶也能跟數流星，零死角捕捉這場「宇宙煙火騷」。年度三大流星雨為北半球最可靠且流星數量豐富的英仙座流星雨（8月）、雙子座流星雨（12月）及象限儀座流星雨（1月），每年固定出現。大家也把握這場流星雨，定下心神來許願祈福吧！

