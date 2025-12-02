精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
雙子座流星雨2025｜年度3大流星雨12.14香港登場！即睇最佳觀賞時間/地點/直播連結，一同許願
被稱為「年度三大流星雨」的雙子座流星雨將於12月14日登場，預計將持續長達約11小時，最高天頂每小時出現率可達到150，讓港人們一同誠心許願！ 究竟甚麼是雙子座流星雨？岀現日期時間？ 去那裡看？肉眼睇到嗎？即看下文吧！
12.14登場、長達約11小時
根據香港太空館資料，今年雙子座流星雨的活躍期為12月4日至20日，預測高峰期將會在12月14日下午4點至12月15日凌晨3點，長達約11小時，流星雨的天頂每小時出現率可達到150。
避開光源可憑肉眼觀看
雙子座流星雨的流星相對明亮，速度較慢，數量多而且穩定，十分適合目視觀測。香港太空館提醒流星雨只需用肉眼觀看即可，無需借助望遠鏡。觀測時可帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅，並注意觀星禮儀，切勿在觀星地點胡亂照明，影響其他觀星人士。大家盡量避開其他光源，在居所附近找到一處天空視野廣闊的地點，又或到大浪西灣、萬宜水庫東/西壩 、石澳、大美篤船灣水壩或大坳門清水灣郊野公園風箏場等往年熱門地點即能觀賞。當晚9pm-10pm，香港太空館提供2025雙子座流星雨網上直播，由時香港科學館助理館長吳詠然講解觀賞流星雨的方法及相關的天文知識。
甚麼是雙子座流星雨？
雙子座流星雨是少數由小行星而非彗星所造成的流星雨現象，它的母體是小行星3200「法厄同」，當地球經過法厄同在太空中留下的碎片群時，大量碎片一同落入地球的大氣層，形成流星雨。由於這些碎片源頭相同，流星都會從同一位置輻射而出，此位置被稱為輻射點。
