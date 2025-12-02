騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。
相關人士透露，劉勁松在會談後不久，便前往日系大型企業在大連市的據點，向企業負責人了解企業在中國的業務情況，並傳達希望日企能在中國安心進行業務活動」的訊息。視察結束時，雙方更互相擁抱，展現友好氣氛。
報道稱，目前中國經濟因內需低迷而陷入困境，外資企業投資也呈現下滑趨勢。日本經濟團體連合會會長筒井義信上周五（11月28日）在東京與中國駐日大使吳江浩會面，雙方確認日中經濟與商務交流的重要性，並同意繼續保持對話。據報這次會面由中方主動提出，似乎希望政治方面的對立，不擴及中國境內的生產銷售活動。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周日（30 日）下午 5 時已造成 151 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 30 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 13 名人士，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐。Yahoo新聞 ・ 5 天前 ・ 發起對話
柯震東手搭人妻許瑋甯香肩遭批「貴圈真亂」 本尊高EQ回應
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與老公邱澤日前在台北補辦婚禮，藝人好友紛紛到場祝福。近日社交網貼文公開柯震東與兩人的合照，發文者捉住「搭肩」動作唔放，酸稱「界線感薄弱」、「貴圈真亂」，貼文一出隨即引發討論。沒想到柯震東稍後親自現身留言區，幽默回應後，風向立刻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前 ・ 發起對話
宏福苑火災｜《大公報》社評：政府應考慮成立「獨立檢討委員會」
大埔宏福苑火災死亡人數目前增至151人，火災起因仍在調查當中，據廉署及警方的聯合調查發現，有關承建商涉嫌為了降低維修成本，以魚目混珠的手法大量使用沒有阻燃功能的棚網，是造成火勢迅速蔓延的重要原因。對於這次嚴重的災難事故，社會都認同須釐清真相，追究責任，還死者公道。《大公報》發表社評指，有必要就事件展開全面調查，這既是必要之舉，更是回應社會期望之舉。 文章引用2018年香港曾發生嚴重的巴士翻側事故，當時特區政府成立了相關「獨立檢討委員會」，全面檢討專營巴士的安全及運作安排，發揮了積極作用。文章建議特區政府不妨參考有關做法，加以優化，邀請相關專家加入，務求全面、深入、高效，盡快找出事故原因並提出改善措施，如此才能盡快回應社會關切，建立更完善的監管制度，防止類似災難重演。 明報：當局應考慮以獨立調查或獨立檢討 《明報》亦發表社評，建議政府應該考慮以獨立調查或獨立檢討的方式，由法官領導相關調查工作。文章指出，近30年，政府曾5次成立獨立調查委員會，由大法官領導調查多宗重大事故，包括嘉利大廈大火、機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水事件以及沙中線紅磡站擴建工程問題。成立獨立調查委員會跟進宏Fortune Insight ・ 3 小時前 ・ 發起對話
美智庫料海上封鎖台將引中美衝突 日捲入恐傷亡4662人
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表「台灣有事論」令中日關係急轉直下，日本傳媒周日（11月30日）探討如果台灣真的發生緊急狀態，日本將會面臨甚麼局面，並引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年7月發表兵推報告指，一旦中國大陸海上封鎖台灣，中美極可能爆on.cc 東網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今造成 146 死 79 傷，宏福苑的大維修工程風波再獲社會關注。屋苑大維修由上屆業主立案法團通過，曾於該屆擔任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在災後成為眾矢之的；黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，表示經過深思熟慮後，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署立案調查現屆法團有否貪污。Yahoo新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
何東家族第四代成員1,618萬買囍滙兩房 呎價近3萬 上手10年賺436萬
樓市氣氛回暖，近月多個老牌家族陸續入市，當中灣仔地標屋苑囍滙更屢錄名人置業。最新交易顯示，何東家族第四代後人何猷廣以1,618萬元購入囍滙一個低層兩房單位，實呎迫近3萬元。28Hse.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
芷珊再約王嘉爾 ｜王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
《芷珊再約黃嘉爾》來到第二站澳門，芷珊繼續帶觀眾感受舞台以外的Jackson。一連三日的演唱會門票火速售罄、全場座無虛席Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
日媒：日中友好議員聯盟幹部晤中國駐日大使 提出年底前訪華
日本《共同社》報道，由日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派組成的日中友好議員聯盟幹部，昨日與中國駐日本大使吳江浩閉門會面，商討首相高市早苗「台灣有事論」引發的風波。報道引述消息人士指，包括在野黨在內的議員聯盟，表達希望在年底前訪華，認為兩國展開議員間交流非常重要，有助緩和兩國緊張關係；吳江浩則闡述中方立場。 報道指，議員聯盟在10月底高市內閣上台後，曾就年內訪華暗中詢問中方意向，並尋求與中共中央對外聯絡部部長劉海星會談，但中方未有明確答覆。日本經濟團體聯合會會長筒井義信上周五亦曾與吳江浩會面，希望中方容許經濟代表團明年1月訪華的計劃。 (ST)#日中友好議員聯盟幹部 (ST)infocast ・ 2 小時前 ・ 發起對話
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
國際｜中方再要求日本收回涉台言論 在大是大非問題不要妄想蒙混過關
在北京，外交部再次要求日本收回涉台言論。發言人林劍表示，日方對自身在台灣問題上的立場一再遮遮掩掩、含糊其辭，又批評日本在口頭上搪塞敷衍、在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。中方敦促日方以史為鑒、深刻反省、嚴肅對待，要求日方老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。 林劍表示，日方近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，圖謀修改「無核三原則」。日本某些勢力正極力突破「和平憲法」的束縛，企圖違背國際法規定的戰敗國義務。這些人從未真正汲取歷史教訓，從未真正直面和反思日本在戰爭中犯下的滔天罪責，從未真正遏制軍國主義在日本死灰復燃，反而企圖用美化侵略的敘事、避而不談的手法讓世人遺忘、為自己鬆綁。這種伎倆欺騙不了世人。Fortune Insight ・ 21 小時前 ・ 發起對話
宏福苑大火傷亡慘重 郭富城捐400萬善舉曝
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑社區11月26日下午發生嚴重五級火警，截至目前為止已造成151人死亡，仍有百人失聯，引發國際關注，不少藝人也紛紛發聲哀悼。香港天王郭富城透過「郭富城國際關愛慈善基金...今日新聞 娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 1 天前 ・ 發起對話