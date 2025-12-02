雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。

相關人士透露，劉勁松在會談後不久，便前往日系大型企業在大連市的據點，向企業負責人了解企業在中國的業務情況，並傳達希望日企能在中國安心進行業務活動」的訊息。視察結束時，雙方更互相擁抱，展現友好氣氛。

報道稱，目前中國經濟因內需低迷而陷入困境，外資企業投資也呈現下滑趨勢。日本經濟團體連合會會長筒井義信上周五（11月28日）在東京與中國駐日大使吳江浩會面，雙方確認日中經濟與商務交流的重要性，並同意繼續保持對話。據報這次會面由中方主動提出，似乎希望政治方面的對立，不擴及中國境內的生產銷售活動。

