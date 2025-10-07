雙敦學區購屋秘笈 行情與入學規則一次看

▲雙敦學區是全台最熱門的學區之一，許多家長透過置產、設籍確保孩子的入學資格。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市敦化國小、敦化國中構成的「雙敦學區」，是全台最熱門的學區之一，不少家長希望透過置產、設籍確保孩子的入學資格，房市專家則分析，雙敦學區住宅產品類型多元但數量珍稀，如希望設籍，以總價帶在1500萬元左右的套房最受青睞，而若是自住，則以總價在4000萬左右的中古電梯華廈為大宗，入學方面，則需要符合設籍年限與居住事實等規定，包含需要本人與監護人之一共同連續設籍3年及6年以上，並提出居住事實證明及一年以上的房屋權狀等資料或公證租約等等，才能取得入學資格。

廣告 廣告

信義房屋敦北南京店專案經理陳姵文說明，由敦化國小、敦化國中組成的雙敦學區，位於松山區小巨蛋周邊，屬於台北市精華地段，房價並不算低，因此有部分家長會以設籍為目的，提前購入總價較低的套房，套房視屋齡、屋況單價落差大，單價約在110萬-170萬之間，以總價帶在1,500萬左右的套房最受歡迎，因為周邊商辦多，出租效益頗佳，因此即使是孩子畢業，客戶也傾向繼續持有，因此套房相當稀有，一旦釋出十分搶手，儘管部分物件溢價，成交速度還是相當快。

陳姵文分析，小巨蛋周邊有學校、小巨蛋、商辦等等大型建設，居住物件並不算多，但產品類型十分多元，價格落差也頗大，如預售案單價已屆160-200萬之間，其中不乏有知名建商、總價逾億的豪宅物件；而若是想在居住在學區附近，屋齡在30-40年的電梯華廈為最受歡迎的物件，平均單價約在90萬-110萬之間，總價在4,000萬-5000萬元左右。

陳姵文也提醒，雙敦學區是滿額學校，須符合入學資格才有機會就讀，如敦化國小和國中皆須學生本人與家長之一或監護人共同設籍，且須設籍滿3年及6年以上，並須提出居住事實審查，包含水電單據，以及在入學前一年的12月31日前，設籍在該地址的房屋所有權證明，若是租賃者則須提供公證租約。

整體而言，雙敦學區周邊住宅產品多元，從豪宅、電梯大樓、中古華廈到套房都有，家長可依自身條件與需求做決定。這裡不但有雙敦門票，更具備便利機能與良好環境，即使最初是為了學區購屋，許多家庭在孩子畢業後仍選擇長期自住，也凸顯雙敦學區物件的珍貴。陳姵文也提醒，教育是剛性需求，家長應提早一年以上完成購屋或租屋設籍，並備齊文件，留意最新入學規定，才能確保孩子順利入學。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／新莊廟街商圈老城新貌 抗漲優勢+成熟機能引關注

房市／網問民生社區有多頂？信義房屋：「黏」到出不去

房市／台中首購族想進場 信義房屋推這重劃區