雙料議員｜葉傲冬：立法會與區議會兩邊開會變「香港一日遊」 譚鎮國：跟進嚴打黑工(羅家晴報道)

【Now新聞台】新一屆立法會議員上任了約半個月，今屆有14人身兼區議員。有「雙料議員」稱，時間管理是一大挑戰，但會做好時間分配，優先處理立法會工作。

立法會議員(新界東南)葉傲冬：「你看到現在只得一張摺台，摺台都是向陳學鋒議員借，希望傢俬能盡早送到。」

新上任要處理辦事處裝修都已經顯得頭痛，但更難處理是如何做「時間管理大師」。民建聯葉傲冬新當選為新界東南立法會議員，但他同時是油尖旺區議員，作為跨區「雙料議員」，跑來跑去將會是他的新常態。

葉傲冬：「如果我同一天要開立法會參加區議會會議，亦都要到立法會選區落區，可能會形成『香港一日遊』，對我來說都是一個挑戰。區議會比較多是星期二下午開會，亦都是兩個月一次，我自己有信心可調節好時間。當然始終立法會有個比較重要的角色在，我們一定主要參加立法會工作為首要。」

在立法會是新丁，但在區議會已做了18年議員。談起他的從政路，外界都會隨即想起他是民建聯創黨成員，葉國忠的兒子、葉國謙的姪子，葉傲冬稱不怕「政二代」標籤。

葉傲冬：「這個對我來說，永遠都是事實來，始終爸爸或是伯父都是香港政壇老前輩，他們亦都令我讓人認識到，我想這個不是負面標籤，對我來說是要做好自己動力。我想很多和我背景相似的從政人來說，可能他們進入政圈會較其他人容易，但要證明到自己有能力、得到人認同，需要走的路更遠，我都相信自己努力得到不論官員或社會各界認同。」

同樣父親在政圈打滾多年的全國政協常委譚錦球兒子譚鎮國，新當選為新界北議員，一樣都是「雙料議員」，他表示時間上要有取捨。

立法會議員(新界北)譚鎮國：「可能我回家時候，小朋友可能已經睡覺了，平時我都會和他們讀故事書，和他們談談當日在學校發生的事。現在這個時候就要借助我們電話高科技，可以視像對話和他們溝通。其實我亦都相信區議會，以及立法會有個完整體制，相信兩方面一定可以協調到。」

剛上任不久，他稱未來會著力跟進交通及就業議題。

譚鎮國：「我都很希望之後在立法會跟進嚴厲打擊黑工，保障本地市民就業優先，以及檢視輸入外勞條例。」

今屆90名立法會議員當中，有14人同時兼任區議員，其中身兼行政會議成員的劉業強就是唯一一個「三料議員」。

#要聞