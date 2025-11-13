7up2xd69m24a_0_2_2.jpg

一名中國籍男子前年涉虛報學歷申請「高才通」來港，被控「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，案件今日(13日)在沙田裁判法院再訊。控方申請押後至明年1月21日再訊，以待進一步調查被告的假學歷證書。署理主任裁判官鄭紀航批准押後，准被告以原有 25萬元現金保釋，期間不得離港。辯方不反對押後，但強調本案已是第 3 次提訊，希望下次提訊時有確實的處理方法。

虛報持澳大利亞國立大學學位

被告李志成(38 歲)，持中國往來港澳通行證，由私人律師代表，庭上獲普通話傳譯，被控一項「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪。控罪指，他於 2023年11月26日或該日前後在香港，為取得根據高端人才通行證計劃的入境許可，而安排作出明知為虛假或自己亦不信為真實的陳述，聲稱自己在2009年7月獲得由澳大利亞國立大學頒授的商業學學士學位。

案件編號：STCC 2264/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/雙程證男涉虛報學歷申-高才通-來港-准25萬元保釋明年1.21再訊/618059?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral