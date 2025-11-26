雙程證老婦為與港兄團聚假結婚 認串謀詐騙罪判囚一年

7up2xd69m24a_0_2_2.jpg

一名內地婦去年涉嫌藉與人結婚，並虛報來港與配偶團聚被起訴。被告今早(26日)在沙田裁判法院承認一項串謀詐騙罪，被判囚12個月。

內地讀書至小三後一直務農

辯方求情指被告在內地讀書至小三，之後一直務農，直至25歲結婚成為全職家庭主婦。被告20多年前離婚，育有3名子女，為與在香港生活的兄長團聚才愚蠢犯案，現已非常後悔。

被告黎輝琼(65歲)，持雙程證到港。她承認於去年3月某天至今年10月3日期間，在香港或其他地方，與黃耀基及其他不知名人士串謀詐騙香港特別行政區政府入境事務處處長及其人員，即黎藉與黃耀基締結結婚，並不誠實地及虛假地向處長及其人員表示，黎來港目的是為了探望配偶並與其團聚，從而誘使處長及其人員作出違反其公務職責的行為，既在原本不會批准的情況下批准黎進入香港。

案件編號：STCC3833/2025

