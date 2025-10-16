專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
雙紅會·啟德｜謝拉特、里奧費迪南現身沙田見球迷 港隊主教練韋斯活周六披甲 「陳七」做紅魔後備｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】利物浦神奇隊長謝拉特、曼聯名宿里奧費迪南、金球獎得主奧雲及多位英超名宿訪港，將於本周六在啟德體育園「雙紅會」獻技，重現經典紅軍對紅魔大戰。賽事更邀請到現任港隊主教練韋斯活披甲，以及6位港隊傳奇球員包括陳肇麒及陳偉豪等作後備，另類升級變三紅會，紅衫球迷勢坐爆啟德。謝拉特接受《Yahoo新聞》提問時笑言入陣紅軍的港隊傳奇，實力比加盟紅魔的更勝一籌。
謝拉特：很期待品嘗香港餐廳的菜式
賽事主辦方今日（16 日）宣布，曾是曼聯青年軍的現任港隊主教練韋斯活在好友布朗誠邀下，將加入「雙紅會」戰團，「西木sir」將會首次以球員身份在香港啟德上陣。另外，港隊傳奇「門神」范俊業、東亞運金牌英雄「陳七」陳肇麒及傳奇隊長陳偉豪等亦確定參戰。
兩位領軍人物謝拉特與里奧費迪南，都是港人熟悉的英格蘭前隊長。退役後轉型執教的謝拉特，近日因突然拒絕再出任格拉斯哥流浪領隊一職，備受國際足壇關注。消息傳出後，謝拉特今日首次公開露面，但未有談及領隊合約問題。
謝拉特接受《Yahoo新聞》提問時表示，有港隊傳奇球員加入戰團，可以增強球隊實力，但笑言這情況只發生在紅軍，因為加入紅軍陣營的香港球員（編按：陳偉豪、林嘉緯及李康廉）比加盟紅魔的能力更強。他指，非常之期待周六的啟德賽事，相信會是精彩一戰。謝拉特又說，很期待品嘗香港餐廳的菜式。
與球迷玩「射九宮格」
曾由利物浦倒戈曼聯的金球獎得主奧雲，今場將代表紅軍上陣，與謝拉特並肩。奧雲表示，很期待在啟德體育園的比賽射破對手大門，希望可以爭取最多入球。
紅軍傳奇球星隊「神奇隊長」謝拉特及紅魔傳奇球星隊里奧費迪南今日領軍，到沙田新城市廣場出席活動，與球迷玩足球遊戲「射九宮格」，吸引大批市民圍觀，場面非常熱鬧。紅軍球星包括受港人愛戴的金球獎得主奧雲、多次遠射建功的猛將貝加、中場大將史米沙及門神杜迪克；紅魔球星則包括中場「定海神針」卡域克、曼聯青訓出身的英格蘭國腳布朗、里奧費迪南最佳拍檔中堅隊長曼查維迪及曾於香港南華效力的七小福成員畢特。
「雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽」將於周六下午5時在啟德體育園主場館上演，票價由$399至$999不等。
謝拉特日前於社交網站拍片公佈，將邀請香港名宿參加雙紅會，包括東亞運金牌英雄陳肇麒及傳奇隊長陳偉豪；港隊傳奇唐建文及李康廉；以及分別曾攻破利物浦和曼聯大門的李海強和林嘉緯，合共6名球員，讓球迷有機會同場觀賞英超與香港傳奇作表演賽。
「雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽」
（RED ON RED: Gerrard 11 vs Rio 11）
活動詳情
• 日期：2025年10月18日（星期六）
• 時間：下午5時
• 地點：啟德體育園主場館（九龍啟德承啟道38-39號）
• 票價：HK$999／$899（球迷區）／$499／$399（另收HK$40手續費）
• 公開發售：9月17日中午12時於HKTicketing及多個平台公開發售
球星陣容
THE REDS- Gerrard 11
• Steven Gerrard 謝拉特
• Michael Owen 奧雲
• Vladimir Smicer 史米沙
• Phil Babb 巴比
• Sami Hyypia 希比亞
• Florent Sinama-Pongolle 冼拿馬邦高利
• Antonio Nunez 紐尼斯
• Luís Garcia 路爾斯加西亞
• Jerzy Dudek 杜迪克
• Patrik Berger 貝加
• John Arne Riise 懷斯
THE RED DEVILS- Rio 11
• Rio Ferdinand 里奧費迪南
• Michael Carrick 卡域克
• Dimitar Berbatov 貝碧托夫
• Wes Brown 布朗
• Nemanja Vidić 維迪
• Louis Saha 沙夏
• Nicky Butt 畢特
• Eric Djemba-Djemba 迪贊巴
• Danny Simpson 丹尼森遜
• Tomasz Kuszczak 古斯錫
• Jose Kleberson 基巴臣
香港足壇傳奇／替補（可輪換上場）
• THE REDS：陳偉豪、林嘉緯、李康廉
• THE RED DEVILS：陳肇麒、唐建文、李海強
