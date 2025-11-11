容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
蛋糕食譜｜雙重朱古力忌廉夾餡海綿蛋糕
🍫雙重朱古力忌廉夾餡海綿蛋糕🍫 老公落order整比朋友的生日蛋糕🎂🎂 鬆軟的朱古力海綿蛋糕配香滑的朱古力鮮忌廉，雙重朱古力滋味😋😋 今次的蛋糕裝飾係抄考烘焙群組的成品圖，仿真茉莉花加上新鮮士多啤梨同紅桑子的配搭，好靚呀😍😍 每次整蛋糕我都落足心機整架！！ 希望收到的人都感受到我的用心同心意🥰🥰 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1GdXNKHyXw/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
忌廉夾餡和抹忌廉裝飾（約350 g）
忌廉芝士／意大利軟芝士 78 g
糖 26 g
淡忌廉 260 ml
純可可粉 18.5 g
海綿蛋糕
蛋 1隻
糖 23 g
牛油 15 g
鮮奶 15 ml
低筋麵粉 23 g
純可可粉 7 g
食譜份量
4吋蛋糕模 N／A
作法:
1 ：
忌廉夾餡和抹忌廉裝飾（約350 g）： 1. 將忌廉芝士／意大利軟芝士（先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）加入糖，攪拌成軟滑忌廉狀，備用 2. 淡忌廉加入可可粉，用電動打蛋器以「1 檔」拌勻再慢慢加速至「5 檔」打至6成企身（即軟性發泡，呈現有紋路的狀態，拿起打蛋器如緞帶狀般垂垂落下，畫出的花紋亦不會很快消失）
2 ：
1. 再加入已攪拌成軟滑忌廉狀的忌廉芝士／意大利軟芝士，以「2-3 檔」繼續打至8成企身（即硬性發泡，拿起打蛋器尾巴呈現挺立尖角的狀態；不時留意忌廉的變化，打至有紋路就要加倍留意，如打得太耐會唔夠滑，過度打發亦會使忌廉油水分離，變成牛油狀，若出現此情況，可加2湯匙未打發的忌廉手打至回復正常） 2. 然後，分成2部份（150 g※忌廉夾餡用＋200 g※抹忌廉裝飾用），放進雪櫃冷藏，備用
3 ：
海綿蛋糕： 1. 先將可可粉加入鮮奶（先用微波爐加熱）拌勻，然後加入牛油（牛油先用熱水坐溶／用微波爐加熱至溶化成牛油溶液），充分拌勻（必需攪拌至不見大的油圈，乳化效果才好，否則完成的海綿蛋糕會導致塌陷、回縮），備用
4 ：
1. 將蛋用溫熱水（大概50°）浸泡10分鐘（水溫不可超過50°，以免雞蛋燙熟），再加入糖，用電動打蛋器以「5-6 檔」打至呈忌廉狀（呈現有紋路的狀態，如糊狀般質地細緻有光澤；拿起打蛋器不易滴落，畫出的花紋亦不會很快消失；打發時間約3分鐘） 2. 然後慢慢減速至停止（有助將大氣泡變成質地細膩的小氣泡；打發完成的狀態是細膩而有光澤；時間約2分鐘）
5 ：
1. 用篩逐少加入低筋麵粉（分3次），用切拌的方式拌勻至無粉粒（手法動作要輕，攪拌至無粉粒即可） 2. 先將1／3的粉漿和已混合可可粉的牛油鮮奶，拌勻（先完成乳化的過程，跟剩下的粉漿更好混合拌勻，更好操作，減少消泡的情況；這個步驟可以用打圈的方式拌勻，即使消泡也不打緊，因為牛油鮮奶的液體比重較粉漿大，容易沉底，導致難以攪拌均勻）
6 ：
1. 再倒回剩下的粉漿中，用切拌的方式拌勻（需快速拌勻，因為油脂加入會使粉漿消泡） 2. 粉漿倒入蛋糕模具中（8成滿；蛋糕模需塗上油／預先將摺好的牛油紙放入模具），在桌面上敲幾下震出表面較大的氣泡，再用筷子／竹籤在粉漿中劃圈圈，使內部的大氣泡釋出
7 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56349
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
