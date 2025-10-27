雙重水蜜桃忌廉夾餡烏龍茶海綿蛋糕

「雙重🍑水蜜桃忌廉夾餡☕️烏龍茶海綿蛋糕」 第1次整水蜜桃忌廉蛋糕🎂🎂 叫得做雙重，當然係雙重滋味喇！！ 新鮮水蜜桃做夾心，仲有加左水蜜桃果醬打的鮮忌廉，所以抹面有d顆粒，下次d水蜜桃可以打得再幼細d，抹面忌廉就會順滑d😊😊 今次的蛋糕體係烏龍茶海綿蛋糕，當烏龍茶遇上水蜜桃，唔知味道夾唔夾呢？？ 美中不足係今次的忌廉唧花打得唔好，唔夠挺身，係我衰偷懶又貪快求其，好彩同佢化下妝都見得人🤣🤣 裝飾後成個蛋糕感覺簡約而清新😍😍 水蜜桃果醬食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1H9nWZToVk/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17KptRCnQy/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



水蜜桃果肉（120 g）和果醬（約90 g）

水蜜桃 1.5個※295 g

糖 22.5 g

麥芽糖 7.5 g

檸檬汁 7.5 ml



忌廉夾餡和抹忌廉裝飾（約350 g）

忌廉芝士／意大利軟芝士 67.5 g

淡忌廉 225 ml

水蜜桃果醬 72 g



海綿蛋糕

蛋 1隻

糖 24 g

牛油 15 g

鮮奶 22.5 ml

低筋麵粉 24 g

烏龍茶粉 4 g



忌廉唧花裝飾（約60 g）

忌廉芝士 12 g

淡忌廉 40 ml

水蜜桃果醬 13 g



食譜份量

4吋蛋糕模 1個





作法:

1 ：

水蜜桃果肉（120 g）和果醬（約90 g）： 1. 水蜜桃洗淨，去除表面絨毛（先把水蜜桃加入梳打水中※注意※梳打粉和水的比例1：500；浸泡約3分鐘，輕輕搓洗，絨毛會自動浮起／把水蜜桃加入鹽水中，浸泡約3-5分鐘，再用軟毛刷輕輕將絨毛去除），去皮、去核、起肉（水蜜桃果肉約245 g切成水蜜桃粒，水蜜桃皮約30-35 g） 2. 將水蜜桃粒分成3部份（70 g※水蜜桃粒夾餡＋50 g※裝飾用，放進雪櫃冷藏，備用＋125 g※水蜜桃果醬用）

2 ：

1. 水蜜桃粒（125 g）加入糖、麥芽糖和檸檬汁，用中小火煮滾後（水蜜桃果肉經過加熱會釋放果汁水份），熄火，先盛起果汁（45 ml），再加入水蜜桃皮，用中小火煮滾後，轉小火煮至水蜜桃皮軟身和顏色慢慢轉淺色（水蜜桃皮的天然色素會充分溶解出來；需略為攪拌，防黏底），熄火，然後用瀘網過瀘，隔去水蜜桃皮

3 ：

1. 最後，將水蜜桃皮果汁加入果醬中（有助提亮果醬的顏色），然後用電動料理研磨棒／均質機打成水蜜桃茸（材料需蓋過研磨棒／均質機的杯罩，並垂直攪拌，否則材料容易四濺），再以小火煮至所需的濃稠度（邊煮邊攪拌） 2. 完成後，盛出，待涼，放進雪櫃冷藏，備用

4 ：

忌廉夾餡和抹忌廉裝飾（約350 g）： 1. 先將忌廉芝士／意大利軟芝士（先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）加入水蜜桃果醬，攪拌成軟滑忌廉狀，備用 2. 淡忌廉用電動打蛋器以「5 檔」打至6成企身（即軟性發泡，呈現有紋路的狀態，拿起打蛋器如緞帶狀般垂垂落下，畫出的花紋亦不會很快消失）

5 ：

1. 再加入已攪拌成軟滑忌廉狀的忌廉芝士／意大利軟芝士，以「2-3 檔」繼續打至8成企身（即硬性發泡，拿起打蛋器尾巴呈現挺立尖角的狀態；不時留意忌廉的變化，打至有紋路就要加倍留意，如打得太耐會唔夠滑，過度打發亦會使忌廉油水分離，變成牛油狀，若出現此情況，可加2湯匙未打發的忌廉手打至回復正常） 2. 然後，分成2部份（130 g※忌廉夾餡用＋200 g※抹忌廉裝飾用），放進雪櫃冷藏，備用

6 ：

海綿蛋糕： 1. 先將牛油（牛油先用熱水坐溶／用微波爐加熱至溶化成牛油溶液）和鮮奶（先用微波爐加熱）混合，充分拌勻（必需攪拌至不見大的油圈，乳化效果才好，否則完成的海綿蛋糕會導致塌陷、回縮），備用

7 ：

1. 將蛋用溫熱水（大概50°）浸泡10分鐘（水溫不可超過50°，以免雞蛋燙熟），再加入糖，用電動打蛋器以「5-6 檔」打至呈忌廉狀（呈現有紋路的狀態，如糊狀般質地細緻有光澤；拿起打蛋器不易滴落，畫出的花紋亦不會很快消失；打發時間約3分鐘） 2. 然後慢慢減速至停止（有助將大氣泡變成質地細膩的小氣泡；打發完成的狀態是細膩而有光澤；時間約2分鐘）

8 ：

1. 用篩逐少加入低筋麵粉和烏龍茶粉（分3次），用切拌的方式拌勻至無粉粒（手法動作要輕，攪拌至無粉粒即可） 2. 先將1／3的粉漿和已混合的牛油鮮奶，拌勻（先完成乳化的過程，跟剩下的粉漿更好混合拌勻，更好操作，減少消泡的情況；這個步驟可以用打圈的方式拌勻，即使消泡也不打緊，因為牛油鮮奶的液體比重較粉漿大，容易沉底，導致難以攪拌均勻） 3. 再倒回剩下的粉漿中，用切拌的方式拌勻（需快速拌勻，因為油脂加入會使粉漿消泡）

9 ：

1. 粉漿倒入蛋糕模具中（8成滿；蛋糕模需塗上油／預先將摺好的牛油紙放入模具），在桌面上敲幾下震出表面較大的氣泡，再用筷子／竹籤在粉漿中劃圈圈，使內部的大氣泡釋出 2. 預熱10分鐘（160°），放下層，先焗20-25分鐘，然後再焗2分鐘（230°；必需調高溫度至上色均勻，否則放涼後，蛋糕表面會濕黏；如蛋糕上色已足夠，可省略此步驟；用手指輕輕按壓蛋糕中央，具有彈性，即可）

10 ：

1. 完成後，先將蛋糕模在已墊枱布的桌面上（距離桌面大概10 cm）輕摔兩下（使熱氣散走，防回縮），然後馬上倒扣放在物件上（如不倒扣會回縮，中間一定會凹下去，無法撐起，倒扣是利用地心吸力的幫助，維持整個蛋糕該有的高度和形狀） 2. 放涼至蛋糕完全冷卻後，即可脫模（完全冷卻的蛋糕才可以定型；成功的狀態是放涼後沒回縮，沒凹底）

12 ：

1. 先將已脫模的海綿蛋糕平均切片（先從底部開始切片；只需3片便可；蛋糕片厚度必需相約），在底部的一片（底部的一片蛋糕片承托力較好）均勻的塗上一層薄薄的忌廉夾餡，然後放上適量的水蜜桃粒，再均勻的塗上一層忌廉夾餡

1. 然後舖上另一片蛋糕片，塗上一層忌廉夾餡再放上水蜜桃粒，然後再塗一層忌廉夾餡

1. 最後，舖上面層的蛋糕片，將抹忌廉裝飾塗滿整個蛋糕表面和周圍，用抹刀抹平和修飾表面光滑平整，放進雪櫃冷藏至少2小時

17 ：

忌廉唧花裝飾（約60 g）： 1. 先將忌廉芝士（先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）加入水蜜桃果醬，用電動打蛋器打至軟滑忌廉狀 2. 淡忌廉用電動打蛋器以「5 檔」打至6成企身（即軟性發泡，呈現有紋路的狀態，拿起打蛋器如緞帶狀般垂垂落下，畫出的花紋亦不會很快消失）

1. 再加入已打發至順滑的忌廉芝士，以「2-3 檔」繼續打至8成企身（即硬性發泡，拿起打蛋器尾巴呈現挺立尖角的狀態；不時留意忌廉的變化，打至有紋路就要加倍留意，如打得太耐會唔夠滑，過度打發亦會使忌廉油水分離，變成牛油狀，若出現此情況，可加2湯匙未打發的忌廉手打至回復正常） 2. 最後，按個人喜好在蛋糕表面圍邊唧出忌廉唧花裝飾，再在中間位置放上裝飾用的水蜜桃粒

