雙非嬰腦癱案 醫委會撤回永久擱置研訊決定
醫委會轄下研訊小組上月決定，就16年前一宗懷疑因醫療事故引致腦癱的投訴，作出永久終止研訊裁決。小組今午舉行研訊，稱考慮到公眾利益，撤回終止研訊的決定。
辯方認為影響司法公義
一對內地夫婦2009年來港產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。二人翌年向醫委會投訴涉事醫生，拖延15年至上月28日展開研訊。研訊小組基於醫委會秘書處未能解釋案件拖延的原因，認為對被告醫生造成不公，最終決定終止研訊。事隔一周，醫委會決定主動覆核決定，今日召開聆訊處理。
辯方陳詞時表示，支持小組早前的決定，強調有關程序已延誤十分久，並非一年兩年，非常影響司法公義。辯方指有關延誤不是由涉案醫生所引致，而小組未有對延誤作出合理解釋。
撤回永久擱置研訊決定
小組退席商議約1小時，醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊宣布收回永久擱置研訊的決定，稱是考慮到公眾利益，以及要確保醫護聲譽。鄧惠瓊指上月28日裁決永久擱置研訊後，社會有聲音認為裁決未有周全考慮。小組諮詢法律顧問後，知悉擱置研訊決定屬於例外情況。鄧惠瓊認為，法院有權力永久終止聆訊，但應考慮有無影響公義。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/雙非嬰腦癱案-醫委會撤回永久擱置研訊決定/621191?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
