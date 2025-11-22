雙非嬰腦癱案｜醫委會覆核決定收回永久擱置研訊決定

44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路鄉村污水工程一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送去將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
雙非腦癱嬰案｜醫委會收回永久擱置研訊 鄧惠瓊稱當初決定無錯 家屬冀盡快重啟聆訊
【Now新聞台】2009年雙非嬰腦癱案醫委會進行覆核聆訊，經考慮公眾利益及最新法律觀點，決定收回早前永久擱置聆訊的裁決，會盡快啟動聆訊。男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師陳詞時指，負責處理投訴的醫委會秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱有關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性，認為應該維持終止研訊。經閉門審議後，研訊小組決定收回上月底永久擱置的裁決。家屬形容決定令他們看到曙光，期望盡快啟動研訊程序。男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊稱，小組收回決定是基於雙方律師代表的最新理據，並強調早前作出的擱置決定也是基於法律觀點，亦有顧及公眾利益。醫委會主席鄧惠瓊：「我們的決定是基於雙方陳詞，他的陳詞令我們作這樣的決定。當時我們覺得我們不是錯的，這是當時決定，但事後有些聲音令我們法律觀點方面可能不夠全面，所以我們請求法律顧問now.com 新聞 ・ 11 小時前
警旺角截可疑車檢毒品拘司機
【Now新聞台】警方清晨在旺角截查一輛可疑私家車，檢獲毒品，拘捕司機。 被捕男司機鎖上手銬，押到涉事私家車旁邊調查，緝毒犬亦到場協助蒐證。清晨5時許，警方在豉油街與砵蘭街交界截查一輛可疑私家車，在車內搜出多包懷疑毒品，當場拘捕司機。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 患者曾與另一確診家人到訪深圳
【Now新聞台】本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心稱，新增個案涉及一名66歲男子，與周五公布的60歲女患者來自同一個家庭，兩人在本月中一同到過深圳。男患者周四起出現關節痛，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，獲安排在仁濟醫院接受治療，目前情況穩定，中心會向廣東省衞生當局通報個案。本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，當中有4宗屬本地個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
大鳴大放｜陳國基：電視台或政府做論壇目的一致 電視台可直播或轉播(梁家寳報道)
【Now新聞台】政府今屆首次舉辦立法會選舉論壇，政務司司長陳國基接受本台專訪時表示，不論是電視台或是政府舉辦論壇，都是為了讓候選人能夠講述政綱及立場，目的都是一致，電視台都可以直播或轉播。 今次立法會選舉前夕，暫時未有商營電視台舉辦論壇，只有政府論壇成功舉辦。政務司司長陳國基出席本台節目《大鳴大放》時表示，政府辦了一次很公平的論壇，讓候選人介紹自己，亦能一齊辯論。政務司司長陳國基：「我們覺得電視台做也好，政府做也好，其實目的也是一樣、一致。當然，電視台亦可以直播或轉播，沒有問題。所以我們覺得在這方面來說，我們選擇了用政府來做，希望達到目的，就是能夠讓每位候選人都能夠在觀眾面前講述抱負、政綱等，不是說以後電視台要訪問他，沒說不可以的，隨時都可以訪問他，他亦可以對某些事發表意見。」官方港島東選舉論壇中其中一名候選人、民建聯的李清霞因為身體不適送院，論壇暫停約十分鐘後繼續。被問到繼續論壇會否造成不公平，陳國基表示是希望把握時間。陳國基：「真的不舒服也沒有辦法，其他數位候選人沒有問題的，我們當時的決定是讓論壇繼續進行。當然我們後來我們會把她的一些片段及看法補回，所以在重播時，市民都可以看到她自己的介紹，一樣補回時間給她。我想最大的目的，就是如果你說她不舒服的話就整個不做，反而令到其他候選人都沒法向自己的選民介紹自己 ，因為同場有幾個在。我們希望大家把握時間多些了解他們的背景、立場，所以最後決定繼續進行。」陳國基又表示，舉辦論壇的目的是為了讓所有選民認清候選人是否與自己理念相近，能否代表到自己。港島東合共有五名候選人，除了李清霞，還有工聯會的吳秋北、民建聯植潔鈴、新民黨郭浩景及自由黨阮建中。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前
天氣報告｜大致天晴及乾燥 日間最高氣溫約24度
【Now新聞台】本港今日(11月22日)天氣預測，大致天晴及乾燥，日間最高氣溫約24度，吹和緩東北風。 展望未來數日持續天晴乾燥，日夜溫差頗大，明日及星期一日間溫暖，下周中期早晚清涼。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
醫委會就終止雙非嬰腦癱案研訊 展開覆核聆訊
【Now新聞台】醫委會研訊小組就終止雙非嬰腦癱事件聆訊的決定，展開覆核聆訊。 涉事醫生薛守智的代表律師指，案件已延誤15年，而非一兩年，亦是首次有個案有這麼嚴重的延誤，秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱相關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性及司法公義，認為應該維持終止研訊決定。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
Windows 11 新功能–斬腳趾，藍畫面15秒就黑mon
文章來源：Qooah.com 微軟在 Ignite 2025 大會公佈了一個更新，主要是在 Windows 11 系統中加入數碼標示牌模式（Digital Signage Mode）。 當系統被用於播放廣告、海報等大型展示屏幕時，系統如果崩潰出現 BSOD (俗稱：藍畫面)，將會自動在15秒內自動使屏幕變黑，從而減少藍屏狀態時間，避免尷尬。 微軟在 Blog 表示：「啓用後，它有助於確保 Windows 屏幕或錯誤對話框不會顯示在你的公共顯示器上。」 目前數碼標示牌模式主要針對於作為廣告、資訊發佈的非交互式屏幕。藍畫面一般都會導致系統重啓，該功能主要應對系統配置不當、或現場 IT 團隊無法實時監控的情況，以免出現藍屏畫面長時間的展示，進入公眾視野造成尷尬的局面。 OPPO Find X9 Pro 開箱評測：今年最出色的 Android 旗艦，續航太瘋狂 雖然數碼標示牌模式無法解決解決 Windows 的穩定性問題，但可以作為一種改善方式，正所謂「無眼屎乾淨盲」。Qooah.com ・ 7 小時前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
手足口病活躍程度持續上升 衞生防護中心再去信學校發信呼籲留意
本地手足口病活躍程度近日持續上升，衞生署衞生防護中心今日（21日）再向醫生和學校發信，呼籲留意手足口病的最新情況和學童有否出現相關症狀。防護中心表示，如學校出現爆發個案，應盡快向中心呈報。 超過八成在幼兒中心、幼稚園和小學發生 中心監測數據顯示，院舍及學校的手足口病爆發個案由10月26日至11月1日的17宗am730 ・ 1 天前
身材不胖，體脂卻減不下來？小秘訣曝光：高鉀飲食搭配「碳水後置法」更穩定控制
許多小基數族群在減脂時常遇到瓶頸，體重變化緩慢、稍不注意又容易回彈。近期有減重者分享，透過「高鉀飲食」搭配「碳水後置」的飲食順序調整，成功從60公斤下降到50公斤，體重更維持得相對穩定，日常飲食不再需要強烈節制，相對容易執行，負擔也更小。姊妹淘 ・ 1 天前
西營盤有學校遇竊 警方拘一疑犯
【Now新聞台】西營盤有學校懷疑被爆竊，警方拘捕一人。 檢獲的證物包括螺絲批、運動鞋及衣服等。警方指，周四接報，一間位於西營盤的學校有窗戶被破壞，懷疑遭到爆竊，翻查學校閉路電視後，發現有男子於周三晚上經窗戶爬入學校，在校內徘徊懷疑企圖盜竊。警方經調查後，周五在彩虹以入屋犯法罪，拘捕一名報稱裝修工人的41歲男子，警方指案件仍在調查，包括調查涉案男子是否涉及其他案件，而涉事學校經點算後沒有發現有任何財物損失。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
維港渡海泳逾3700人參與 泳總冀可增至1萬人(陳佩彤報道)
【Now新聞台】維港渡海泳主辦方泳總期望未來可容納1萬人參與，如果不夠救生員，會嘗試向內地借用。 做好熱身，把號碼寫上身，加上一點氣勢，就應該準備好下水參加維港渡海泳。上海旅客許先生：「就很開心，反正應該也沒有其他的機會可以在維港游泳。」渡海泳選手陳先生：「相當之驚喜，前幾日很冷，我以為天氣會持續這麼冷，但今天天氣風和日麗。」但似乎不是人人都這樣想。選手：「今日很冷。」文化體育及旅遊局局長羅淑佩在起點灣仔金紫荊廣場公眾碼頭為賽事鳴槍，先出發的是競賽組，要鬥快游約一公里到尖沙咀星光大道，怕比賽有壓力，可以參加優悠組。渡海泳選手Eugene：「最辛苦是最後一段，真的拼命衝最後一段，最後很累但都要捱下去。」深圳旅客劉先生：「本來去年也報名了，去年因為颱風取消了，所以今年覺得一定要彌補這個遺憾，所以專門跑過來。」優悠組年齡層較廣，包括剛好夠12歲年齡下限的他。渡海泳選手Nester：「今日的浪有點大及有很多叔叔在這裡游泳，所以間中會被撞到，要游外面一點。」即使不良於行，都無阻他挑戰自己。渡海泳選手黃先生：「我自己的能力做得到時，我就做完它，到將來做不到的時候回頭想，(若)我做得到但沒有做，我怕now.com 新聞 ・ 19 小時前
雙非嬰腦癱案 醫委會撤回永久擱置研訊決定
醫委會轄下研訊小組上月決定，就16年前一宗懷疑因醫療事故引致腦癱的投訴，作出永久終止研訊裁決。小組今午舉行研訊，稱考慮到公眾利益，撤回終止研訊的決定。 辯方認為影響司法公義 一對內地夫婦2009年來港產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。二人翌年向醫委會投訴涉事醫生，拖延15年至上月28日展開研訊。研訊小am730 ・ 14 小時前
領展遭大行唱淡 股價再跌逾7%
領展（0823.HK）截至9月底止2026財政年度上半年業績遜預期，香港零售組合續租租金跌幅擴大且削減派息，惹市場不滿，遭多間大行唱淡。該股股價周五進一步下挫，以全日低位35.9元收市，創近7個月新低，單日下跌7.5%，兩日累瀉13.4%。信報財經新聞 ・ 1 天前
【McDonald's】$16熱朱古力咖啡登場（24/11起）
麥當勞由11月24日起帶來經典組合熱朱古力咖啡，並同時推出經典滋味煙肉蛋漢堡，期間限定煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡(細)只售$25.5！同時，一系列McCafé咖啡飲品將以限時優惠價登場，包括$16熱即磨黑咖啡或鮮奶咖啡 (細)及$19凍即磨黑咖啡或鮮奶咖啡！YAHOO著數 ・ 17 小時前
奢侈品電商Farfetch月租54萬 入駐小紅書大熱打卡商廈！
長沙灣地標甲廈「83瓊林」新錄一宗大手租賃，該廈高層全層獲奢侈品電商Farfetch入駐，月租約54萬，平均呎租約30元。更多消息：LOJEL棄購長沙灣甲廈南商金融創新中心 遭新世界殺訂820萬中環皇九地舖租金腰斬！女裝店7.5萬承租 貼近沙士後谷底水平！上述單位為83瓊林20樓全層，建築面積約1.8萬方呎，租約為期4年。新租客為英葡線上奢侈品時尚網絡平台Farfetch，銷售來自世界各地700多家精品店和品牌的產品，總部位於倫敦。據悉該公司多年前已進駐香港，以逾百萬元承租觀塘道宏利廣場8樓全層約3.5萬呎單位。83瓊林出租率約70%，逾50%租客為跨國企業。美國服裝品牌Ralph Lauren去年底豪擲約140萬元，承租商廈A座中層兩層樓面，合共約6.4萬平方呎。去年落成的83瓊林位於長沙灣瓊林街83號，由新世界發展，由A、B兩座雙子塔組成，大廈中庭以樓梯式設計成一個梯級式園林廣場，將毗鄰的山景融入社區，加上自身項目龐大的綠化面積，令其成為小紅書推介的打卡熱點。 延伸閱讀: 宏利廣場 山景 長沙 長沙灣 中環 觀塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
中美兩軍召開磋商會議 商討改進海上軍事安全措施
【on.cc東網專訊】中國海軍周六（22日）公布，中國和美國兩軍周二（18日）至周四（20日）在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤。on.cc 東網 ・ 20 小時前
第十五屆全國運動會深圳閉幕 4年後湖南接棒（陳天朗報道）
【Now新聞台】第十五屆全國運動會在深圳寶安歡樂劇場閉幕，告別派對歷時1小時15分鐘，四年後湖南接棒。 首次走出封閉場館，在深圳海濱實景上演閉幕盛典，廣東網球女將王欣瑜、港隊今屆三金得主李思穎、澳門空手道選手郭建恆一起與觀眾打招呼。今屆群眾項目之一廣播體操熱一熱身，連同機械人一起強身健體，馬龍、蘇炳添、潘展樂、王霜、王柳懿、王芊懿，6名國手開金口獻唱。與開幕一樣，粵港澳三個代表團再次壓軸同時進場，廣東泳將陳俊兒、港隊、澳門都派出乒乓球代表，分別是杜凱琹及朱雨玲持旗。閉幕文體展演以「星辰大海」為主題，分六個篇章。《遙遠的歌謠》開場，小朋友唱出歌謠，螢火蟲飛舞，展現嶺南生活的安寧；《闖海逐浪》號角迴響，振奮人心的音樂，舞台上立體全景式，展現「追夢人」建設家園的風采；《科創向未來》表演者與機械臂、機器人共同起舞，通過科技場景展現科技發展與生態人文共融；《巔峰時刻》一幕，不同體育項目聯乘，小輪車加滑板顯示速度，之後韻律泳少女跳入水中，夜幕水光展現美態，再到划龍舟熱血男兒，展現中華體育精神，繼承創新、發揚光大；《大灣區交響》葡式風情，經典《紅日》同歌共舞；壓軸篇章《幸福家園》，《不忘初心》一曲，now.com 新聞 ・ 1 天前
全運會港隊合共收穫9金2銀8銅 男子花劍團體贏「第一金」
【Now新聞台】全運會港隊合共收穫9金2銀8銅，並在多個項目都有突破。啟德體育園見證港隊多個突破時刻，男花團體賽刺出劍隊歷來第一金。男子花劍團體金牌得主蔡俊彥：「很開心可以跟他們再一次在香港創造歷史。」連同個人賽，劍隊1金1銀2銅收尾。男子個人佩劍銀牌得主何思朗：「觀眾的打氣聲是一百分，未試過有這麼多觀眾支持我，這真的很高興。」女子個人重劍銅牌得主佘繕妡：「我很想在香港面前，及我的團隊、朋友，及家人面前拿這塊獎牌。」男子花劍1金1銅得主張家朗：「心態上我急了少許，可能有些情緒化，大家都看到，我覺得這些是我需要去進步、去處理的地方。」七欖報仇十二年未晚，再決戰山東收成正果。男子七人欖球金牌得主房傑鋒：「可以讓香港觀眾知道香港欖球有我們華人，以及讓大家知道，其實香港欖球有一定水準。」手球港隊隊長謝永輝：「錢可以遲點掙，婚可以遲點結，但在啟德主場打球，其實可能一生得一次。」手球熱血男孩捉緊機會，辭職或停薪留職備戰，歷史性拿第四，在主場擁躉前留下深刻印象。維港風光伴隨三項鐵人，1銀1銅創歷來最好成績；維園紅館大變身，化身競技舞台；粉嶺高球場，男團與獎牌緣慳一面。女飛魚何詩蓓首戰全運，主項輕鬆兩now.com 新聞 ・ 1 天前