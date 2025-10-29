雙非子出生後腦癱 醫委會隔15年終止研訊 父母批不公平促致歉

醫委會昨要求永久擱置研訊。(資料圖片)

一對內地父母16年前來港產子，兒子患腦膜炎致腦癱及四肢殘障，父母向醫委會投訴涉事醫生，研訊延誤15年後展開，卻因秘書處無法交代延誤原因而被終止。事主父親質疑是否公平，擬司法覆核並致信特首追討。社區組織協會批評公義未彰，認事件中為並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職，促14天內覆核決定。

內地婦黎志堅和彭紅英2009年來港產子，於浸會醫院誕下兒子黎遠建。兒子3日後手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障；夫婦質疑負責醫生薛守智未有及時跟進導致事故，翌年逐向醫委會投訴。事件原定2016年展開研訊，惟薛守智押後研訊申請獲批，最終沒有下文。

醫委會於前日終展開研訊，醫委會主席鄧惠瓊於研訊表示，書處未能解釋為何拖延案件多年，令針對被告薛守智的研訊「具壓迫性和濫用性」造成不公，故決定終止，同時禁止秘書繼續紀律調查案件。

夫婦：結果令人好心痛

黎氏夫婦對研訊結果感到憤怒，認為醫委會行政失職。黎志堅說，「我哋等左呢單案件16年，得到咁嘅結果，好心痛」，他斥香港已成「第三世界」，冀醫委會清楚交代事件，未來將考慮司法覆核。

彭鴻昌斥醫委會傾向保護醫生

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，事件出人意料，認為醫委會的決定對醫生、病人和市民都是難以接受，事件並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職。他續指，醫委會的宗旨除要守護醫生專業，亦要行公義、護社群，但前日的裁決僅守住醫生專業，卻忽略了後兩者；斥醫委會在公眾利益與醫生利益之間，傾向保護醫生，希望研訊小組拿出勇氣，根據《醫生註冊條例》於14天內覆核決定。

正跟進兩宗類似個案

彭鴻昌又指，是次事件為有紀錄以來的第二宗永久擱置的研訊，斥醫委會利用拖延太長對被告不公的法律概念。他又提到，正跟進兩宗類似個案，包括一宗醫生2016年上門為病人診症及處方藥物茶苯海明，病人服用後短時間沒有呼吸，送院死亡，遭擱置6年。

另一宗個案26歲女警，2016年經催生誕下女嬰後接受切除手術後死亡案件，至今8年仍未定出研訊日期，更因轉換專家證人，案件發還初步偵訊委員會再審議，相等於再一次從頭走程序。



