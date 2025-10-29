基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
雙非子出生後腦癱 醫委會隔15年終止研訊 父母批不公平促致歉
一對內地父母16年前來港產子，兒子患腦膜炎致腦癱及四肢殘障，父母向醫委會投訴涉事醫生，研訊延誤15年後展開，卻因秘書處無法交代延誤原因而被終止。事主父親質疑是否公平，擬司法覆核並致信特首追討。社區組織協會批評公義未彰，認事件中為並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職，促14天內覆核決定。
內地婦黎志堅和彭紅英2009年來港產子，於浸會醫院誕下兒子黎遠建。兒子3日後手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障；夫婦質疑負責醫生薛守智未有及時跟進導致事故，翌年逐向醫委會投訴。事件原定2016年展開研訊，惟薛守智押後研訊申請獲批，最終沒有下文。
醫委會於前日終展開研訊，醫委會主席鄧惠瓊於研訊表示，書處未能解釋為何拖延案件多年，令針對被告薛守智的研訊「具壓迫性和濫用性」造成不公，故決定終止，同時禁止秘書繼續紀律調查案件。
夫婦：結果令人好心痛
黎氏夫婦對研訊結果感到憤怒，認為醫委會行政失職。黎志堅說，「我哋等左呢單案件16年，得到咁嘅結果，好心痛」，他斥香港已成「第三世界」，冀醫委會清楚交代事件，未來將考慮司法覆核。
彭鴻昌斥醫委會傾向保護醫生
社區組織協會幹事彭鴻昌表示，事件出人意料，認為醫委會的決定對醫生、病人和市民都是難以接受，事件並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職。他續指，醫委會的宗旨除要守護醫生專業，亦要行公義、護社群，但前日的裁決僅守住醫生專業，卻忽略了後兩者；斥醫委會在公眾利益與醫生利益之間，傾向保護醫生，希望研訊小組拿出勇氣，根據《醫生註冊條例》於14天內覆核決定。
正跟進兩宗類似個案
彭鴻昌又指，是次事件為有紀錄以來的第二宗永久擱置的研訊，斥醫委會利用拖延太長對被告不公的法律概念。他又提到，正跟進兩宗類似個案，包括一宗醫生2016年上門為病人診症及處方藥物茶苯海明，病人服用後短時間沒有呼吸，送院死亡，遭擱置6年。
另一宗個案26歲女警，2016年經催生誕下女嬰後接受切除手術後死亡案件，至今8年仍未定出研訊日期，更因轉換專家證人，案件發還初步偵訊委員會再審議，相等於再一次從頭走程序。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/雙非子出生後腦癱-醫委會隔15年終止研訊-父母批不公平促致歉/613174?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
內地夫婦產子疑涉醫療事故 兒子腦癱 斥醫委會拖延15年終止聆訊 要求覆核
【Now新聞台】一對內地夫婦十六年前來港產子，懷疑發生醫療事故，兒子腦癱及四肢殘障，向醫委會投訴涉事醫生，醫委會一度押後聆訊，最後因為拖延太長而終止聆訊，家屬感到憤怒，要求醫委會覆核並致歉。 黎先生：「那幾年一直沒有解釋，為甚麼會拖延，其實這件事醫委會秘書處自己沒有工作，是醫委會自己的問題。我們是受害者來的，為甚麼醫生說對他不公平，對我們公平嗎？現在香港好像第三世界都不如，這樣做沒有天理。」他們2009年在浸會醫院產子，懷疑兒子出生時受感染導致腦癱，翌年向醫委會投訴兩名涉事醫生專業行為失當，其中一名醫生的投訴於2011年被駁回，另一名醫生原定在2016年展開聆訊，但涉事醫生要求押後，醫委會之後一直未定新日期，拖延至本月才展開聆訊。醫委會指，由於秘書處未能解釋為何拖延案件多年，對被告的紀律聆訊程序造成不公，同意永久擱置聆訊。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
瑪麗醫院胸痛中心成立近1年 為1400急性心臟病患者提供治療
【on.cc東網專訊】獲國家評審認證的瑪麗醫院胸痛中心成立近一年，截至今年9月已為1,400名急性心臟病患者提供治療，當中162名病人有急性心肌梗塞，需要接受俗稱「通波仔」的手術，病人由入院至灌流血管的時間中位數為53分鐘，較中心成立前的105分鐘，減少近半。on.cc 東網 ・ 16 小時前
國安處拘5男女 涉反修例期間向前線提供武器 涉「煽惑暴動」等5罪
警務處國安處昨日(28日)在九龍及新界區開展左一個執法行動，拘捕2名本地男子和3名本地女子，年齡介乎32至60歲，涉嫌違反香港法例第二百四十五章《公安條例》的「協助及教唆暴動」、「煽惑暴動」、「串謀煽惑暴動」、「妨礙司法公正」罪及《維護國家安全條例》下的「煽動」罪。行動中警方共檢獲約25萬港元現金，相信與犯罪相關。被捕am730 ・ 10 小時前
妨礙司法公正罪成 蔡天鳳前家姑判囚18個月 官斥「慈母多敗兒」
【on.cc東網專訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，鄺港智母親李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正罪，早前被法官陳廣池裁定其控罪罪名成立。案件今（28日）於區院判刑，法官表示被告行為對社會司法制度及公義造成衝擊和蔑視，判刑需有阻嚇性，更稱其「慈母多敗兒on.cc 東網 ・ 1 天前
OpenAI 指約 0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象 專家憂實際人數或達數十萬︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】OpenAI 公布最新數據，指約有 0.07% 的 ChatGPT 每週活躍用戶出現可能與精神健康危機相關的跡象，包括躁狂、精神病或有自殺念頭。公司表示，人工智能聊天機械人能識別並回應這類敏感對話。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
47人案｜ 原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】47 名民主派被控「串謀顛覆國家政權」案件中，被指為組織者之一的前「民主動力」召集人趙家賢，去年原被判處監禁7年。據了解，趙家賢因獄中行為良好，昨（28 日）已刑滿出獄。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
中風是香港第四號殺手 去年共錄2911宗登記死亡個案
【on.cc東網專訊】今日(29日)是「世界中風關注日」，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，中風是全世界導致殘疾和死亡的主因。全球每4名25歲以上的成年人中就有1名會在一生中患上中風，而這情況並不局限於老年人，約60%的中風個案涉及70歲以下人士，更有16%的病on.cc 東網 ・ 15 小時前
好人好事｜帶輪椅媽媽遊文物探知館 獲職員熱心協助 內地旅客：感到溫暖
近日有內地旅客帶同乘坐輪椅的媽媽遊覽香港，在位於九龍公園的文化探知館，遇到館內員工的熱心協助和溫暖問候，直言心裡感到很溫暖，更在小紅書寫下一封感謝信，感謝博物館的員工。am730 ・ 14 小時前
屯門青山禪院男雜工疑鋸樹意外鋸傷腳 失救倒斃墳頭
警方今日（29日）下午5時許接獲報案，指屯門青山禪院發生工業意外，一名大約60歲的男員工被發現在禪院內暈倒。他腳部受傷流血，昏迷不醒。救援人員到場檢驗，證實男子當場死亡，警方正調查事件。 據了解，事主姓黎，63歲，為青山禪院的雜工，平時負責清潔和雜務，今天原定上班時間為早上9時至下午5時30分。有同事發現事主在下am730 ・ 5 小時前
青衣老翁墮樓亡 其妻倒斃家中 警列作謀殺及自殺案
【Now新聞台】一名老翁在青衣長亨邨懷疑墮樓身亡，警方在其家中發現其妻倒斃單位，警方列作謀殺及自殺案。下午二時許，警方接報在長亨邨亨緻樓對開山坡，發現該82歲老翁懷疑從高處墮下，救護員到場證實死亡。警方登上死者長宏邨宏心樓住所，發現其60歲妻子倒臥單位，身上有血漬，已經死亡。警方列作謀殺及自殺案處理，葵青警區重案組跟進調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉｜鄧飛由選委界「轉跑道」 競逐教育界議席
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，繼續有參選人到政府總部交表參選，其中爭取連任的教聯會副會長鄧飛會由選委界「轉跑道」，競逐教育界議席。立法會教育界參選人鄧飛：「這麼多新挑戰，世界大局的變化、國家的新規劃、香港生源結構的問題還有人工智能，對於教育帶來的巨大衝擊，對於教師的工作量亦是很大的衝擊，我希望今次能聚焦教育議題上，現時回來功能組別可能對於我來說，是更易發揮。」選委界方面，繼續有多人報名參選，當中包括爭取連任的民建聯執委林琳、前食物及衞生局政治助理陳凱欣，觀塘區議員鄧咏駿亦有報名，放棄競逐連任的議員馬逢國為他站台。這個界別日前已經有15人報名參選，當中包括有不同政黨的代表，亦有商人、律師、社福界人士等。提名期會在下星期四結束。2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別)#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
趙露思「經期減肥法」14天減4kg！7日餐單大公開，6個減肥秘訣瘦出纖腰馬甲線
內地女星趙露思近年人氣愈來愈高，近期的《許我耀眼》更是Netflix熱播排名Top3！現在看到她的「耀眼」校樣，然而，趙露思在剛出道時，曾因為嬰兒肥而遭到嘲笑，甚至被戲稱為「最胖女演員」。為了能夠在鏡頭前更加完美，她經過研究，創造出了一套懶人必學的「經期減肥法」，這個方法只需14天即減4kg，長期進行下來就能輕鬆實現瘦身目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
從世界精神衞生日談起：壓力與心靈的自我照顧
每年10月10日為「世界精神衞生日」，由世界心理健康聯合會及世界衞生組織早於1992年共同倡議，旨在提高全球對精神健康議題的關注，並動員社會各界支持受精神健康問題影響的人士。今年的主題為「災難與緊急情況下獲取精神健康服務」（Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies）。筆者響應是次主題，特此關注市民在生活壓力與突發事件下的心理健康。Yahoo 健康 ・ 1 天前
拿度來港到訪亞洲首間拿度網球中心
【Now新聞台】網球名宿拿度日前來港參觀他聯合創立的亞洲首間拿度網球中心。22項大滿貫得主拿度參觀網球場和戶外健身區，與教練團隊交流，又親身試玩高爾夫球設施。香港高爾夫球及網球學院與西班牙拿度網球學校合作，於2022年成立亞洲首間拿度網球中心，為香港及亞洲球員提供國際級訓練。 #要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
兩宗兒童感染流感嚴重個案 患者均未接種疫苗
【Now新聞台】衞生署接獲兩宗兒童感染流感嚴重個案。 兩名不曾外遊的兒童均為長期病患，尚未接種今季流感疫苗。其中11個月大男嬰，因自身疾病在廣華醫院留醫，周一開始發燒和咳嗽，轉送兒童深切治療部，臨床診斷為甲型流感，併發嚴重肺炎，情況危殆。而11歲男童因血壓過低在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Tesla 或成全球首宗記錄隕石撞擊事件
專家指出，若此消息獲得確認，這將成為全球首宗有紀錄的隕石與 Tesla 相撞事件。隨著 Tesla 在電動車及 […]TechRitual ・ 6 小時前
古巴總統：颶風美莉莎登陸帶來重創
（法新社哈瓦那/巴黎29日電） 古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天表示，颶風美莉莎（Melissa）登陸古巴南部沿海後，在當地造成「嚴重破壞」。災損範圍廣泛，颶風美莉莎仍在古巴的上空。法新社 ・ 6 小時前
川普稱將在不久的將來會金正恩 訪韓仍聚焦川習會
（法新社空軍一號機上29日電） 美國總統川普今天在前往南韓的途中表示，他預計將在「不久的將來」與北韓領導人金正恩會面。川普已對金正恩（Kim Jong Un）發出邀請，希望在他訪問朝鮮半島期間會面，但川普在空軍一號上表示，他此行焦點將是與中國國家主席習近平的會談。法新社 ・ 14 小時前
韓稱與美達貿易協議 涵蓋投資造船對等關稅仍是15%
（法新社韓國慶州29日電） 韓國總統府高級幕僚金容範今天表示，韓國與美國已就涵蓋投資及造船領域的廣泛貿易協議達成共識，也同意維持今年7月達成的初步協議，美方將對韓國商品徵收的對等關稅自25%降至15%。總統辦公室政策室長金容範（Kim Yong-beom）在韓國總統李在明（Lee Jae Myung）與美國總統川普會談後告訴媒體：「南韓與美國已就關稅談判細節達成協議。」法新社 ・ 7 小時前
博愛醫院推AI患者風險預警系統 首月平均住院時間減25%
【on.cc東網專訊】新一份《施政報告》提出，引進人工智能(AI)的應用，提升病人護理效率。醫院管理局指博愛醫院於7月起率先試行在全院病房推行人工智能風險預警系統，試行首1個月，病人平均住院日數已按年減少25%，死亡率亦降低。on.cc 東網 ・ 15 小時前