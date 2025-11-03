低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
雙非子殘障案研訊遭醫委會終止 父親申法援擬司法覆核
醫委會早前終止研訊一宗雙非童出生後腦癱投訴。涉事男童父親黎志堅昨代表兒子黎遠建申請法援，擬就醫委會決定提出司法覆核。他在申請法援的文件提出三大理據，包括有關決定不當、決定在不合理的情況下作出、作出決定者有角色衝突理應避席。
黎志堅認為，研訊小組裁決「明顯不穩妥」、「只顧及被告一方利益，未有平衡病人及公益」、「未有解釋延誤8年的原因之前作出裁決」。他批評醫委會兼當日研訊小組主席鄧惠瓊，對秘書處的延誤責無旁貸，亦沒主動要求處方盡快解釋延誤並予以改善，以及就延誤道歉，斥褫奪了投訴人獲得研訊的權利，更質疑她「草草結案」是為了避免自己被問責。
醫委會：主動覆核該決定
醫委會昨晚亦發公報指，因應案例未在上次研訊中由雙方的法律代表提交給研訊小組考慮；研訊小組決定根據《醫生註冊條例》主動覆核該決定。有關覆核將於11月22日下午舉行。
內地夫婦黎志堅和彭紅英2009年來港產子，於浸會醫院誕下兒子黎遠建，兒子3日後手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障；夫婦翌年向醫委會投訴負責兒科醫生亦沒有即時跟進。
事件原定2016年展開研訊，惟被投訴醫生申請押後研訊並獲批；醫委會事隔15年開庭，但日前裁定審訊時間過長，對醫生造成不公，宣布永久擱置聆訊。而醫衛局日前去信要求交代安排。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/雙非子殘障案研訊遭醫委會終止-父親申法援擬司法覆核/614736?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
