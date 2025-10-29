雙非子 16 年前醫療事故致腦癱 醫委會永久擱置研訊 涉事父母批結果不公：香港好似第三世界︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】內地夫婦 2009 年來港產子遇醫療事故，兒子患腦癱與四肢殘障，夫婦及後向醫委會投訴涉事醫生薛守智未及時回院治理兒子。醫委會自 2016 年押後研訊後，昨日終重啟研訊會議，惟因案件處理時長過久，對被告醫生「具壓迫性與濫用性」，因此永久擱置研訊。黎姓夫婦連同社區組織協會今日（29 日）召開記者會，批評醫委會裁決對受害家庭不公，醫委會亦未追究秘書處失職拖延研訊。

(左起) 另一同類案件投訴人葉小姐、社區組織幹事彭宏昌、涉事病人父親黎志堅、母親彭紅英。

案件歷時 14 年

一對內地夫婦 2009 年 12 月來港產子，兒子出生 3 日後出現癲癇，及後出現腦癱、四肢殘障。夫婦 2010 年向醫委會投訴涉事醫生薛守智未即時回院搶救兒子，原定 2016 年 7 月進行研訊，其後因醫生律師代表需進一步處理證據，申請押後研訊獲批。去年 12 月投訴人再度去信醫委會，才獲安排在今年 10 月 17 日以及昨天展開研訊。案件投訴歷時 14 年，研訊小組最後卻以秘書處拖延研訊過久、對被投訴醫生不公之理由永久擱置研訊。

廣告 廣告

醫委會研訊小組在昨日會議表示，醫委會秘書處長時間拖延研訊，令針對涉事醫生薛守智的研訊「具壓迫性和濫用性」，造成不公，永久擱置研訊。

未追究秘書處拖延失職 對受害家庭不公

涉事兒童母親黎太亦指，稱研訊會議進行期間並沒有發言機會，而黎先生在門外未獲安排入內作供，會議已經結束。彭鴻昌批評醫委會對投訴人沒有表示任何歉意，對受害家庭極度不公，質疑醫委會守護醫生專業，卻忽略「行公義、護社群」的宗旨，漠視受害人感受。

醫委會早前解釋存疑

彭鴻昌又引述去年年底醫委會致信黎姓夫婦，聲稱案件原定的專家證人蘇景恆醫生已請辭、「需要物色新的專家證人」，惟昨日蘇景恆仍出席研訊會議擔任一方專家證人，質疑醫委會實際上不需要時間尋找另一專家證人。

醫委會亦在信件解釋需時「向各方索取進一步證據」、「旨在完備有關證據和釐清觀點」，彭鴻昌亦質疑這些證據文件 2016 年已經完備，不明白為何要新的資料，需要拖延至今。

彭鴻昌指，秘書處屬醫委會旗下部門，此次事件反應醫委會未能監察秘書處工作，同樣存在督導不力的責任。他又表示，研訊小組主席鄧惠瓊同為醫委會主席，角色上存在重疊和衝突，應考慮用醫委會以外的獨立機制進行紀律研訊。

望研訊小組 14 日內自行覆核

投訴人黎姓夫婦多年來親力親為照顧生活未能自理的兒子，居住在深圳的夫婦經常奔波深港兩地，去年兒子才獲安排入讀香港特殊學校。

他們對裁決表示驚訝和失望，狠批醫委會未弄清楚誰是受害者，要求醫委會向他們詳細交代及致歉，黎先生指「自己秘書處冇做事，係自己嘅事，我哋係受害者。醫生話對自己唔公平，對我哋就公平咩？香港好似第三世界，冇天理」。黎太太稱「沒有想過他們說會終止，這樣就結束了，（讓我們）措手不及 … （結果）非常不公道，好像站在醫生那方」。

黎先生：「醫生說影響他收入、影響他退休金，有冇諗過我地十多年怎麼過來？整件事來講，邊個先係真正既受害者？醫委會自己都沒有搞清楚」。彭鴻昌期望研訊小組在14日內自行覆核結果，否則會考慮對案件進行司法覆核。