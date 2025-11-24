雙非男嬰腦癱案撤回終止研訊決定 醫委會未有解釋拖延15年原因

【on.cc東網專訊】醫委會早前宣布永久擱置拖延聆訊15年的雙非男嬰腦癱案，相關決定惹起巨大爭議，甚至有意見認為情況是典型的「醫醫相衞」。政府亦隨即去信表示高度關注，並要求交代處理投訴的調查和紀律研訊機制。醫委會及後宣布，經商議後撤回早前永久終止研訊的決定，惟協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌指，案件為何會拖延多年仍未得到解釋，當年處理案件的秘書亦指對案件無印象，認為研訊過分延後的原因已經成謎，而醫委會於2018年後更沒有再回覆過投訴人的查詢，直言醫委會失職，且處理投訴制度存有問題。

廣告 廣告

此外，醫委會未有通知研訊時間，彭則希望研訊愈早開展愈好，但預料最快亦要半年之後才會開始，若涉事醫生選擇上訴或司法覆核，研訊或會一再押後。

雙非男嬰腦癱案事發於2009年，黎氏夫婦來港在私家醫院產子，但婦產科醫生疑未有為孕婦篩查體內的乙型鏈球菌，令兒子出生時受感染，兒科醫生亦未有及時跟進延誤治療時機致兒子腦癱和四肢殘障。黎氏夫婦就兒子黎遠建的醫療事故向醫委會投訴歷時15年，卻一度被醫委會裁定永久終止拖延聆訊。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】