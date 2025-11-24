張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
雙非男嬰腦癱案撤回終止研訊決定 醫委會未有解釋拖延15年原因
【on.cc東網專訊】醫委會早前宣布永久擱置拖延聆訊15年的雙非男嬰腦癱案，相關決定惹起巨大爭議，甚至有意見認為情況是典型的「醫醫相衞」。政府亦隨即去信表示高度關注，並要求交代處理投訴的調查和紀律研訊機制。醫委會及後宣布，經商議後撤回早前永久終止研訊的決定，惟協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌指，案件為何會拖延多年仍未得到解釋，當年處理案件的秘書亦指對案件無印象，認為研訊過分延後的原因已經成謎，而醫委會於2018年後更沒有再回覆過投訴人的查詢，直言醫委會失職，且處理投訴制度存有問題。
此外，醫委會未有通知研訊時間，彭則希望研訊愈早開展愈好，但預料最快亦要半年之後才會開始，若涉事醫生選擇上訴或司法覆核，研訊或會一再押後。
雙非男嬰腦癱案事發於2009年，黎氏夫婦來港在私家醫院產子，但婦產科醫生疑未有為孕婦篩查體內的乙型鏈球菌，令兒子出生時受感染，兒科醫生亦未有及時跟進延誤治療時機致兒子腦癱和四肢殘障。黎氏夫婦就兒子黎遠建的醫療事故向醫委會投訴歷時15年，卻一度被醫委會裁定永久終止拖延聆訊。
醫管局非緊急放射科檢查將分三級收費 檢查前14日未付款會被取消(何潁之報道)
【Now新聞台】明年元旦起，醫管局非緊急放射科服務將按類別分為三級收費，例如磁力共振掃描每次收費五百元，若病人在檢查前14日未能付款，服務將被取消。 明年起病人在醫管局進行非緊急放射科檢查，將會按類別分為三級——基礎項目維持免費，進階及高端項目例如超聲波、磁力共振等，每次逐項收費250至500元。醫院管理局質素及安全總監黃立己：「希望病人為自己的醫療費用投入一個小部份，例如以放射服務為例，雖然病人可能已經要付費，但我們政府仍然在資助90%的費用，病人投入的部份只佔大約一成。」於急症室或住院期間完成的放射診斷屬緊急服務，將會維持免費。黃立己：「其實我們醫生看病人需不需要照掃描是看臨床情況，所以希望病人不要為了在急症室照掃描，就特意去急症室排隊看醫生。」新措施加入預繳安排病人完成預約服務後，醫管局程式會在限期前發出最多三次付款提醒，若檢查前14天仍未完成付款，服務便會被自動取消。新收費標準設過渡期，明年4月15日前的預約病人在檢查前完成付款，就不會被取消預約。醫管局呼籲病人及照顧者安裝醫管局程式HA Go，方便付款及管理預約。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
蔡一傑開腦手術後暴瘦8公斤 查小欣曝光近況佩服夠豁達「把一切交給天」
草蜢成員蔡一傑去年10月自揭接受切除腦部腫瘤手術和公開頭部嘅疤痕照片，狀況惹人擔憂。幸好，經休養後今年7月復出，先於陳慧琳演唱會擔任嘉賓又唱又跳，早前於馬場擔任開幕表演嘉賓亦狀態大勇，更將於周六（29日）於澳門舉行演唱會，並預告明年四月舉行香港場。日前，資深傳媒人於社交平台發文，透露與蔡一傑飯敍，曝光蔡一傑手術後狀態，佩服對方豁達心態。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，惟近年備受追捧的納米樓，身價跌勢仍然持續。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場消息指，一個高層32室，實用面積約132方呎，開放式間隔，以190萬元易手，呎價約14,394元。 據悉，原業主於2022年底以225萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧9蝕35萬元，物業期內跌價約15.6%。資料顯示，am730 ・ 15 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 15 小時前
中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來 取消下月初與總領事會晤｜Yahoo
日本首相高市早苗月初的「台灣有事」言論風波，影響近期中日關係。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已經暫停與日本駐港總領事館的官方交流，其中港府官員曾經要求日領官員不要出席上周二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動。經雙方協商後活動已押後。另外消息人士又指，港府已經通知日方，取消港府官員原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
MAMA 2025｜三大亮點率先曝光 《Kpop 獵魔女團》、SJ出道二十週年特別舞台等七大演出惹期待
2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日至 29 日一連兩日在香港啟德主場館舉行,以華麗閃耀陣容及精彩舞台表演吸引全球樂迷。今次是 MAMA AWARDS 事隔七年重臨香港,並將呈獻三大亮點,勢必改寫 K-POP 歷史。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港初創還原David Webb網站 不會圖利
知名股評人兼財經網站Webb-site.com創辦人David Webb因為患病，上月底關閉其創辦27年的網站伺服器，公共存取亦終止。不過，近日有本港AI初創企業舵手稱已把該網站還原。信報財經新聞 ・ 8 小時前
美銀：聯儲局必須減息 比特幣等三大資產2026年將最受益
近期，全球金融市場聚焦於聯儲局 (Fed)12 月利率決策，市場對政策路徑判斷明顯分歧。此前，受通脹溫和與勞動數據疲軟影響，多數觀點認為下月再次降息幾成定局，但 Fed 官員近期一系列鷹派表態讓減息預期徹底降溫，即使上周五(21 日) 有官員釋放鴿派信號，關於年底貨幣政策走向的爭論仍未平息。鉅亨網 ・ 8 小時前
醫委會覆核決定收回永久擱置雙非嬰腦癱案研訊決定
【Now新聞台】醫委會研訊小組就早前永久擱置雙非嬰腦癱事件聆訊的決定，展開覆核聆訊。經商議後，主席鄧慧瓊收回早前決定。 男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師指，案件已延誤15年，秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱相關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性及司法公義，認為應該維持終止研訊決定。而醫委會研訊小組覆核聆訊商議後，決定收回永久擱置的決定。男嬰家屬回應裁決稱，期待醫委會盡快啟動程序。男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
中日領袖G20峰會未有接觸 據報李強於高市發言時離席
中日關係持續緊張。總理李強和日本首相高市早苗一同在南非出席二十國集團(G20)峰會期間，未有接觸交流。日本放送協會報道，會議期間，李強比高市早苗先發言，其後到高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。 高市總結行程時證實，此行沒有與李強有任何交流，但重申日方對各層級的對話持開放態度，建構互利、建設和穩定關係的意願不變。高市承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應該努力增進互相了解，加強合作，以減少問題，又指日方須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。 日本傳媒報道，中日近期的爭議令日本民眾憂慮影響兩國的大熊貓交流。現時日本只餘下東京上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，按規定牠們將於明年2月歸還中國。有民眾憂慮兩國關係緊張，影響日方爭取租借新的大熊貓。(ST)infocast ・ 3 小時前
港近15萬人失業 財金官員：多個國際機構擬增聘人手
【on.cc東網專訊】雖然最新公布本港今年8月至10月的失業率為3.8個百分點，較上一期下跌0.1個百分點，但仍有近15萬人失業。財金官員指受到地緣政局影響，全球投資者重新評估資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港，而今年以來，多隻重on.cc 東網 ・ 1 天前
香港街馬｜7 人行李未取回 主辦方稱無法連接Wi-Fi：冇預到咁強人流｜Yahoo
「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於昨早（23 日）舉行，再次出現混亂情況：有跑手投訴在賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。活動聯合創辦人及行政總裁梁百行今早（24 日）在電台節目表示，按照他們的原有方案，行李領取系統需要使用 Wi-Fi 無線訊號，但昨日的二維碼掃描機一度全面無法連接訊號，最終需要動用加倍人手替跑手重新找行李。梁百行表示，目前仍然 7 名跑手未能取回行李，對於昨日情況「不似預期」，他再向跑手致歉，並表示會再向物流公司了解情況。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
香港街馬行李領取混亂｜港初創還原 David Webb 網站不圖利｜李嘉欣許晉亨結婚 17 周年抱狗合照曬恩愛｜11 月 24 日・Yahoo 早報
「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於昨早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。Yahoo新聞 ・ 4 小時前