雙非腦癱嬰案｜醫委會收回永久擱置研訊 鄧惠瓊稱當初決定無錯 家屬冀盡快重啟聆訊

【Now新聞台】2009年雙非嬰腦癱案醫委會進行覆核聆訊，經考慮公眾利益及最新法律觀點，決定收回早前永久擱置聆訊的裁決，會盡快啟動聆訊。

男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師陳詞時指，負責處理投訴的醫委會秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱有關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性，認為應該維持終止研訊。

經閉門審議後，研訊小組決定收回上月底永久擱置的裁決。家屬形容決定令他們看到曙光，期望盡快啟動研訊程序。

男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」

醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊稱，小組收回決定是基於雙方律師代表的最新理據，並強調早前作出的擱置決定也是基於法律觀點，亦有顧及公眾利益。

醫委會主席鄧惠瓊：「我們的決定是基於雙方陳詞，他的陳詞令我們作這樣的決定。當時我們覺得我們不是錯的，這是當時決定，但事後有些聲音令我們法律觀點方面可能不夠全面，所以我們請求法律顧問幫我們找案例，找到的案例發現我們需要再將案例交給雙方，讓他們陳詞及辯論。至於會否道歉，我相信要看日後的情況如何。」

至於有無人要為事件負責，鄧慧瓊表示交由申訴專員調查，她又同意有部分投訴個案處理時間過長，醫委會年初起已設機制，由秘書處定時審視投訴。

鄧惠瓊：「若說以前的時間太長，我自己個人是同意的。由2025年一月有機制，每個月所有投訴個案都會被檢視，究竟進度是甚麼？我們亦有時間性，希望某個時間去到某個點，我相信不會再出現(這個案般)16年的問題。」

醫務衞生局早前已經要求醫委會去信交代事件，鄧惠瓊承諾會在下月24日前提交報告。

