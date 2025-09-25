皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控

Yahoo娛樂圈 AGA專訪 時刻自問當歌手初心
近日食安中心發出一則違規樣本的檢測結果，涉及一款港產月餅，呼籲有關商戶停售受影響產品的有關批次，即睇內文：
食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）近日公布一則違規樣本及跟進樣本的檢測結果及食物事故，指一款港產預先包裝月餅樣本不符合營養標籤規定，並已呼籲有關商戶停售受影響產品的有關批次。
皇玥雙黃白蓮蓉月餅營養標籤不符規定
食安中心於9月19日公布一款月餅樣本不符合營養標籤規定，並會知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。產品資料及檢測結果如下：
產品名稱：雙黃白蓮蓉月餅 (4個)
品牌：皇玥
產地：香港
製造商： 皇玥食品製造有限公司
淨重： 740克
此日期前最佳： 2025年10月25日
不符合檢測項目: 鈉
檢測含量: 每100克含79毫克
標示含量: 每46.25克含鈉17毫克（即每100克含36.76毫克）
抽取樣本地點： 荃灣區一零售點
食安：如有足夠證據會提出檢控
由上述檢測結果可見，樣本實際檢出鈉含量與標示不符。食安中心已呼籲有關商戶停售受影響產品的相關批次，並會繼續跟進事件。中心發言人強調，若有足夠證據，將提出檢控。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為五萬元及監禁六個月。
圖片來源：食物安全中心網站、皇玥網站
